Volotea a Napoli: si decolla verso Spalato

È tutto pronto per il nuovo collegamento operato da Volotea a Napoli: la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee decolla oggi, venerdì 31 maggio, da Capodichino alla volta di Spalato, in Croazia. Con questo volo – che prevede 2 frequenze settimanali, il martedì e il venerdì – salgono a 22 le destinazioni offerte da Volotea presso la sua base operativa di Napoli, di cui 6 domestiche e 16 internazionali.

Si accorciano ancora di più le distanze tra Napoli e la Croazia: tutti i passeggeri in partenza da Capodichino potranno raggiungere comodamente la città croata situata sulle coste della Dalmazia, ricca di bellezze architettoniche e animata da numerosi festival culturali, eventi internazionali e tradizionali feste popolari. Allo stesso tempo, la nuova rotta consentirà ai tanti turisti croati di viaggiare ancora più facilmente alla volta di Napoli e delle bellezze della Campania.

“Siamo felici di volare verso Spalato – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Oggi, con questo collegamento potenziamo ulteriormente la nostra presenza presso la nostra base operativa di Napoli, confermando la centralità dell’intera regione nei nostri piani di sviluppo. Infatti, oltre ai nuovi collegamenti decollati in queste settimane da Capodichino – Atene, Lione e, oggi, Spalato – siamo ora pronti per la nostra nuova avventura a Salerno”.

Infatti, Volotea è stata la prima compagnia aerea ad annunciare l’avvio delle proprie attività presso lo scalo di Salerno, con 4 rotte: si parte l’11 luglio alla volta di Nantes, dal 13 luglio si volerà verso Cagliari, mentre a partire dal prossimo 2 settembre saranno disponibili i collegamenti verso Catania e Verona.

“Volotea, si conferma un partner strategico per sviluppare e consolidare l’importante segmento di mercato che è l’outgoing. Leader sulla Grecia per numero di collegamenti offerti, grazie al nuovo volo per la Croazia la compagnia aerea rafforza ulteriormente l’offerta mare da Napoli che poggia su un ampio ventaglio di mete che i nostri concittadini possono scegliere per le loro vacanze” – commenta Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di GESAC.