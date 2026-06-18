White Chill Out, la Live Cooking Experience

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Il fascino del mare, l’eleganza degli eventi e la ricerca gastronomica sono stati i protagonisti della Live Cooking Experience andata in scena il 17 giugno al White Chill Out Lungomare Pozzuoli.

Una serata riservata alla stampa e agli ospiti selezionati che ha raccontato una nuova idea di ospitalità: un’esperienza capace di unire cucina, atmosfera e cura dei dettagli, valorizzando le eccellenze del territorio attraverso un percorso sensoriale completo.

Viaggio a cura dello Chef Alessio Galati

La brigata guidata dallo Chef Alessio Galati ha accompagnato gli ospiti in un viaggio tra sapori mediterranei e creatività contemporanea, partendo dall’omaggio al mare con le ostriche servite e aperte al momento fino alle diverse interpretazioni del pescato.

Menu

Nel menu hanno trovato spazio il Roll bun crostacei, il Baccalà fritto con pomodoro datterino e Parmigiano 24 mesi, il Fish & Chips di tonno, i Tagliolini al battuto di gamberi, burro e limone e lo Zito con pescato del giorno e datterini, fino al dessert Plateau Dolce Vita.

Partnership con Nicola Pezzella Wedding Planner

A rendere ancora più speciale la serata è stata la partnership con Nicola Pezzella Wedding Planner, una collaborazione nata per unire il mondo della ristorazione di qualità alla progettazione di eventi esclusivi. Una sinergia che ha contribuito a definire lo stile dell’appuntamento, curandone l’identità e trasformando la cena in una vera esperienza emozionale.

Nicola Scamardella

“Il White Chill Out Lungomare nasce con l’idea di creare momenti che restano nel tempo – racconta Nicola Scarmadella, proprietario del White Chill Out Lungomare –. La Live Cooking Experience è stata la dimostrazione di quanto sia importante fare rete con professionisti e realtà che condividono la stessa attenzione per qualità, bellezza e accoglienza. Vogliamo continuare a raccontare Pozzuoli attraverso eventi capaci di unire il territorio alle eccellenze che lo rappresentano.”

Sommelier Guido Del Vecchio

La serata ha visto anche protagonista il mondo del vino grazie agli abbinamenti curati dal Sommelier Guido Del Vecchio, con le etichette di Cantine Palazzo Marchesale, Carputo Vini e Cantine Federiciane, selezionate per accompagnare ogni portata e valorizzare il percorso gastronomico.

Partnership

Fondamentale il contributo delle realtà legate al mare e alla qualità delle materie prime: Pastai Cacciapuoti, Ittica Albi e Ittica D’Isanto Pozzuoli hanno supportato la valorizzazione del pescato, mentre Magno Food, MARR Home, Legami D’Amore hanno contribuito alla riuscita dell’organizzazione e alla cura dei dettagli.

Sushi

L’esperienza è stata completata dalla proposta sushi dello Chef Romerson Cohelo che ha portato in tavola l’eleganza della tradizione giapponese, e dai Signature Cocktails di Luigi Scarmella Bartender, insieme alla selezione di Caffè Kremoso per il finale dedicato agli ospiti.

La serata ha visto anche la partecipazione di alcuni degli influencer campani più noti: Marica Ferrillo e Gabriele Massa di Campi__Flegrei.

L’evento è stato organizzato con la collaborazione e direzione artistica dell’agenzia di marketing Tipi social guidata da Tiziana Portanova.

La Live Cooking Experience conferma il ruolo del White Chill Out Lungomare Pozzuoli come luogo di riferimento per eventi, lifestyle e alta cucina nei Campi Flegrei, dove il mare diventa la cornice naturale di esperienze uniche.

White Chill Out Lungomare Pozzuoli: il gusto incontra l’emozione.