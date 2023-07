Wildlife Warrior Campaign, Elephant Gin per salvare gli elefanti africani

Al via la Wildlife Warrior Campaign, il progetto solidale globale firmato da Elephant Gin -pluripremiato produttore di gin, da sempre impegnato nella tutela dell’ambiente- che vedrà il coinvolgimento di venti locali lungo tutta la Penisola-e oltre ottantacinque in tutto il mondo – che, da 12 luglio al 12 ottobre,contribuiranno con una drink list dedicata al brand alla raccolta fondi per la tutela e la salvaguardia dell’elefante africano.

Per ogni drink creato ad hoc per la Wildlife Warrior Campaign, il cocktail bar devolverà 1 euro alla Elephant Gin Foundation, l’associazione senza scopo di lucro natadal desiderio di agire concretamente per la salvaguardia della fauna selvatica, che collabora attivamente con i principali ambientalisti e associazioni in tutta Africa con particolare attenzione agli elefanti e alla conservazione del loro habitatnaturale.Più precisamente, i fondi raccolti sosterranno il programma Wildlife Warrior di Big Life Foundation, che attraverso l’attività dei ranger Maasai tutela le zanne più iconiche e minacciate del mondo e il loro habitat.

Ogni anno più di 35.000 elefanti vengono uccisi a causa del bracconaggio incontrollato dell’avorio: uno ogni 15 minuti. In questi primi dieci anni di attività, Elephant Gin ha raccolto oltre 1.000.000 di euro per la conservazione degli elefanti donando il 15% dei profittiannuali ad associazioni e attività localiper la conservazione della fauna selvatica.

Un circolo virtuoso quello avviato da Elephant Gin che grazie alla Wildlife Warrior coinvolge i migliori bartender prima, il consumatore poi, per tornare infine alla Elephant Gin Foundation, in un’ottica di impegno crescente nei confronti del continente africano, dei suoi habitat naturali, degli animali e delle persone che lo vivono.

Scopri tutti i locali aderenti alla Wildlife Warrior 2023: https://elephant-gin.com/it-it/pages/wildlife-warrior