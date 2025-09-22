Wine TV in Tour al Magnolia martedì 30

- pubblicità -

Wine TV, la più grande community di professionisti del vino in Italia e progetto crossmediale che unisce streaming tv, sito e social network, sceglie il Magnolia di Napoli per una nuova tappa di Wine TV in Tour, il percorso itinerante nei locali italiani riconosciuti come leader nella comunicazione del vino. Il format prevede cinque appuntamenti in tutta Italia, ospitati in location selezionate per qualità e profilo, in linea con la filosofia del network.

La serata, in programma il 30 settembre alle ore 19 presso il Magnolia in vico Belledonne n° 11 a Chiaia, rientra nel cartellone di “Una serata particolare”, l’appuntamento che ridisegna i martedì partenopei in collaborazione con AIS Campania, con menu dedicati, collaborazioni tra chef e bartender e un dialogo continuo tra cibo, vino e cocktail.

La tappa napoletana sarà guidata dal relatore e top sommelier Carmine Galasso del team Wine TV, che coinvolgerà il pubblico in un racconto sulle aziende, i territori, i vigneti, e le caratteristiche dei vini durante una degustazione, di cinque vini scelti da wine tv per le loro caratteristiche uniche. L’esperienza sarà accompagnata da un aperitivo firmato Magnolia. I partecipanti saranno inoltre coinvolti in un test a risposta multipla: al termine, un vino tra quelli degustati sarà valutato alla cieca con un test a risposta multipla, chi otterrà il punteggio più alto riceverà il diploma ufficiale Wine TV di “Top Blind Taster”.

«Wine TV in Tour nasce con l’obiettivo di coniugare qualità, professionalità e convivialità. Cinque aziende artigianali, selezionate per filosofia produttiva e autenticità, accompagnano un percorso che considera il vino un elemento culturale e gastronomico, capace di narrare storie ed esperienze condivise» – sottolinea Antonella De Cesare – organizzatrice Wine Tv in tour e degustatrice AIS.

«Wine TV in Tour è un format straordinario per vivere appieno l’esperienza della degustazione: il racconto che l’accompagna è fondamentale per far conoscere da vicino le realtà aziendali, mentre il gioco finale in blind mette al centro l’essenza del vino. Si tratta di un esercizio che stimola l’attenzione, affina i sensi e aiuta a sviluppare un approccio critico più consapevole. Eventi come questi sono importanti perché uniscono formazione, intrattenimento e qualità, avvicinando un pubblico sempre più ampio alla cultura del vino» – coomenta Tommaso Luongo, presidente AIS Campania.