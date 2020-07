Wine&Thecity per il Teatro San Carlo: Con la Tosca e l’Aida il dopo teatro è nei Giardini di Palazzo Reale con i vini di Wine&Thecity.

In occasione dell’apertura della stagione estiva 2020 del Teatro di San Carlo, che quest’anno si svolgerà in Piazza del Plebiscito con la partecipazione dei grandi nomi della lirica internazionale, Wine&Thecity sarà wine partner del dopo teatro nei Giardini di Palazzo Reale.

Due le date che confermano il sodalizio tra il Massimo napoletano e Wine&Thecity: giovedì 23 luglio con la prima della Tosca di Giacomo Puccini che vedrà sul palco il soprano Anna Netrebko e il tenore Yusif Eyvazov, e poi Martedì 28 luglio quando nella piazza simbolo di Napoli, per la prima volta, risuoneranno le note della Aida di Giuseppe Verdi interpretata dal soprano napoletano Anna Pirozzi diretta dal maestro Michele Mariotti

Al termine delle due opere il pubblico sarà accolto nei Giardini di Palazzo Reale per un raffinato “dopo teatro” all’insegna dell’eccellenza gastronomica e vitivinicola italiana: il vino selezionato per l’occasione da Wine&Thecity è quello di Casale del Giglio storica azienda italiana, fondata nel 1967, che oggi vanta ben 180 ettari di vigneti che si stendono a perdita d’occhio nell’Agro Pontino in località Le Ferriere, in provincia di Latina. Tre le etichette in degustazione: l’Anthium vino bianco ricavato da antiche vigne già note nel Lazio in epoca romana, caratterizzato da sentori di frutta esotica matura e leggere sfumature floreali e speziate al palato; l’Albìola un rosato di grande carattere, prodotto con uve di Syrah e Sangiovese, contraddistinto da sentori di frutti di bosco, lampone e frutta rossa; e per finire Aphrodisium un vino dolce di colore giallo oro, ricco di note di buccia d’uva e agrumi che lo rendono avvolgente e fresco al naso.

Con questa iniziativa Wine&Thecity coglie l’occasione per dare appuntamento alla prossima edizione della rassegna che si terrà dal 20 al 25 settembre 2020 con un nuovo calendario di appuntamenti, tutti rigorosamente a numero chiuso nel rispetto delle normative di prevenzione e contenimento del Covid-19, all’insegna della cultura, dell’arte e del buon vino italiano.

Tutti i dettagli saranno pubblicati sul sito www.wineandthecity.it

Wine&Thecity nasce da un’idea di Donatella Bernabò Silorata ed è un progetto indipendente dell’Associazione Wine&Thecity realizzato con il Patrocinio del Comune di Napoli e il fondamentale supporto di partner privati.

“Coltiviamo ebbrezza creativa, mettiamo in moto la città, andiamo alla scoperta di luoghi mai visti o semplicemente dimenticati. Siamo nomadi e trasversali, parliamo molti linguaggi. Ci piace la contaminazione, sovvertiamo gli stereotipi. Crediamo nella pluralità di voci e nel vino come espressione culturale” è il manifesto della rassegna che dal 2008 ha cambiato il maggio napoletano.