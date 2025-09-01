Wizz Air, estate di crescita e innovazione

- pubblicità -

Agosto si è chiuso con un susseguirsi di novità per Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, che ha annunciato importanti traguardi e sviluppi sul fronte dell’espansione del network, della digitalizzazione e delle esperienze di viaggio dedicate ai propri passeggeri.

Nella rete internazionale di Wizz Air, l’Italia si conferma il mercato più importante per la compagnia sia per numero di passeggeri trasportati, sia per le opportunità di crescita legate alla connettività globale.

Wizz Air continua infatti a rafforzare la propria presenza nella penisola attraverso nuovi collegamenti, ampliamento delle basi operative e investimenti mirati, consolidando così il ruolo strategico degli scali italiani nel panorama internazionale e rispondendo alla crescente domanda di mobilità turistica e lavorativa, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio sempre più accessibile, efficiente e sostenibile.

Tra le principali novità legate all’espansione del network italiano, sono state lanciate nello scorso mese dalla compagnia una serie di nuove rotte dal Bel Paese verso tutta l’Europa:

Da Roma: tre nuove rotte verso Glasgow, Bordeaux e Brașov.

Da Milano: nuove connessioni con Alicante, Siviglia, Brașov, Cluj-Napoca e Glasgow.

Da Venezia: aggiunta di un terzo Airbus A321neo all’Aeroporto Marco Polo, una delle 5 basi italiane della compagnia, e lancio di sette nuove tratte per Bordeaux, Larnaca, Tallinn, Kutaisi, Londra Luton, Valencia e Tel Aviv.

Da Napoli: collegamento diretto con Craiova.

Da Torino: rotte per Sofia e Budapest.

Da Bergamo: nuovo volo per Sibiu.

Da Lamezia Terme: nuovo collegamento con Sofia.

Da Pescara: nuovo volo per Iași.

Da Bari: nuova rotta verso Skopje.

Ad aggiungersi alle tratte sopra citate, anche i nuovi collegamenti da Palermo, Napoli e Lamezia Terme verso Bratislava, la capitale della Slovacchia, dove Wizz Air ha aperto una nuova base – andando così ad ampliare le opportunità di viaggio e rafforzare la connettività tra l’Italia e l’Europa centrale.

A livello di innovazione invece, Wizz Air ha:

introdotto delle nuove tecnologie in cabina di pilotaggio, che rendono l’esperienza di volo più efficiente, sicura e confortevole, aumentando inoltre sicurezza, efficienza del carburante, puntualità e comfort dei passeggeri.

lanciato una nuova partnership con TravelFusion, importante aggregatore di contenuti di viaggio, che permetterà a un numero ancora maggiore di passeggeri di accedere facilmente alle tariffe competitive di Wizz Air e di pianificare i propri viaggi con modalità sempre più digitali e integrate.

Tutte queste novità si mostrano perfettamente in linea con il Customer First Compass, l’ampio piano strategico della compagnia da 14 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi tre anni, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri, espandere sempre più la rete con nuove rotte e innovare costantemente il servizio offerto.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha affermato: “Il mese di agosto ha rappresentato un concentrato di novità e conferme del percorso di crescita che la compagnia sta portando avanti da inizio anno. Con nuove rotte, basi a Bratislava e Tuzla, partnership strategiche e l’introduzione di tecnologie all’avanguardia, stiamo rafforzando e ampliando la nostra presenza in Europa e, in particolare, in Italia – un mercato chiave e strategico per l’intero network internazionale della compagnia. Il nostro obiettivo rimane quello di rendere l’esperienza di viaggio dei passeggeri sempre più accessibile, innovativa e sostenibile, consolidando al contempo la centralità dell’Italia nella nostra rete globale. Let’s WIZZ!”

A chiudere un agosto ricco di novità, il ritorno di #LetsGetLostItaly, celebre concorso di Wizz Air per vincere un viaggio verso una destinazione sconosciuta. Giunti alla quarta edizione, dal 12 al 15 settembre, 30 fortunati passeggeri italiani, ciascuno accompagnato da una persona a scelta, voleranno verso una meta completamente segreta, senza alcun indizio fino all’atterraggio. L’iniziativa offre un’esperienza di viaggio unica, con tre giorni all’insegna di cultura, divertimento e avventura: un’occasione per vivere la magia del viaggio e l’emozione della sorpresa, simbolo dell’approccio innovativo e coinvolgente che la compagnia riserva ai suoi passeggeri.

Con oltre 240 rotte e 85 destinazioni in 32 Paesi, Wizz Air prosegue così il proprio percorso di crescita nel Bel Paese e in Europa, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente la propria presenza nel continente e contribuire allo sviluppo della connettività internazionale, del turismo e delle economie locali.

Da gennaio a settembre 2025, la compagnia aerea ha operato quasi 63.000 voli da e verso l’Italia, trasportando oltre 13 milioni di passeggeri – con un aumento del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2024 – e con un tasso di completamento del 99,8%. Anche le prestazioni operative hanno continuato a migliorare, con la puntualità delle partenze cresciuta di quasi il 17% rispetto al 2024 e una riduzione del 54,1% di voli cancellati.