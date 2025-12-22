Zio Rocco Cannavino con Iginio Massari a Foodcast

- pubblicità -

C’è un luogo, in televisione, dove il cibo smette di essere semplice racconto e diventa conversazione, memoria, visione.

È Foodcast, il format di Food Network che torna con la seconda stagione a partire dal 19 dicembre, in onda ogni venerdì alle 23 sul canale 33 del digitale terrestre, condotto da Fabio Esposito. Un appuntamento notturno che mescola parole, esperienze e traiettorie personali, restituendo al food il suo valore più autentico: quello umano.

Pasticcere, divulgatore e volto televisivo, Rocco Cannavino, in arte Zio Rocco, sarà il protagonista della prima puntata. Negli anni ha costruito una cifra stilistica riconoscibile fondata su una missione chiara: elevare i piccoli lievitati, trasformandoli in creazioni di alta pasticceria tra qualità dei prodotti, tecnica e passione. Il suo lavoro parte dal laboratorio ma parla al grande pubblico: a testimonianza le lunghe file nei suoi store di Roma, Napoli e Pomigliano, che lo hanno reso il Cedric Grolet italiano. Già protagonista su Food Network, dove ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma “Dolci di notte”, Zio Rocco è diventato anche una presenza ricorrente nella casa del Grande Fratello su Canale 5, dove entra per insegnare ai concorrenti la preparazione delle sue bontà.

Al centro di questa nuova stagione spicca Iginio Massari, maestro indiscusso della pasticceria italiana, presenza che da sola basterebbe a definire il peso specifico del progetto. Massari non è solo tecnica e rigore, ma pensiero lungo, disciplina quotidiana, responsabilità del sapere. In Foodcast il suo racconto va oltre la celebrazione: è riflessione sul mestiere, sulla trasmissione del talento e su un’idea di eccellenza che non ammette scorciatoie. La sua voce, pacata e autorevole, diventa bussola per chi guarda.

In questa nuova stagione il format resta fedele alla sua natura: un salotto contemporaneo dove il cibo è pretesto per parlare di percorsi, scelte, cadute e ripartenze. Fabio Esposito guida la conversazione con ritmo e misura, lasciando spazio agli ospiti e costruendo un dialogo che non cerca l’effetto, ma il senso. Ogni puntata è un incontro, più che un’intervista, in cui il food diventa chiave di lettura del presente.

A completare il parterre degli ospiti di questa stagione arrivano David Fiordigiglio, Davide Nanni, Paride Vitale e Assunta Pacifico, voci diverse di un panorama gastronomico in continua evoluzione. E, come extra dal mondo del food, una presenza inattesa e trasversale: Francesco Cicchella, che porta ironia, osservazione e uno sguardo laterale capace di sorprendere.