Zio Rocco nella Casa del Grande Fratello Vip

- pubblicità -

Un dolce ingresso questa settimana nella casa del Grande Fratello Vip. È il pastry chef Rocco Cannavino, in arte “Zio Rocco”, che ha incontrato i concorrenti del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, per giocare con loro tra farina, zucchero e lievito.

Dopo due ospitate in collegamento, questa è stata la prima volta che l’amato pasticciere ha varcato la famosa porta rossa, e anche stavolta ha guidato i coinquilini nella realizzazione di una prelibatezza che prende ispirazione dal famoso lievitato di Natale, il pandoro, per la sua cottura in stampo.

La scelta è ricaduta sulla celebre brioche pandoro, un sofficissimo lievitato che ha ideato oltre 10 anni fa nel suo laboratorio a Napoli e oggi diventato un imitatissimo dessert. In divisa con camice bianco, “il re dei piccoli lievitati” ma mostrato passo per passo la realizzazione, a partire dall’utilizzo di una farina speciale del Mulino Caputo con la linea Alba per piccoli lievitati.

Mani in pasta, Cannavino ha illustrato anche le reazioni chimiche che sono fondamentali per l’ideazione di nuove bontà. E alla fine, esperimento riuscito e poi tutti in confessionale a festeggiare con una marea di golose brioches pandoro.

Campione di fantasia e tecnica Zio Rocco propone da sempre nuovi lievitati nei suoi affollatissimi Lab Store a Napoli e Pomigliano d’Arco, e presto sarà presente anche nella Capitale. Visto di recente al fianco di Ernst Knamm col quale ha realizzato un dolce a 4 mani, Rocco Cannavino sarà prossimamente in tv con un format che lo vedrà protagonista.

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/grandefratello/gli-inquilini-alla-prova-in-cucina_F310897301039C12