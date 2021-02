Zona gialla: pranzi al ristorante da nord a sud, le proposte del momento su TheFork.

Da lunedì 1 febbraio quasi tutta Italia è stata promossa in zona gialla, a eccezione di Puglia, Sicilia, Sardegna, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano, e così sarà fino a nuove disposizioni governative. Si parla di circa 293 mila attività tra bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi che potranno tornare ad accogliere la propria clientela fino alle 18, con tutte le misure di sicurezza del caso. Su TheFork le attività di ristorazione che hanno riaperto a pranzo e che si possono prenotare online sono oltre 10.000, da qualche mese è anche possibile acquistare delle Gift Card di TheFork, che permettono di regalare un pranzo o una cena presso i ristoranti che le accettano. Un’idea regalo ideale in vista di un romantico pranzo di San Valentino o in attesa delle riaperture serali.

Dunque, proprio per celebrare il rientro in zona gialla, TheFork, piattaforma numero uno di prenotazione del ristorante online a livello globale, ha realizzato una selezione di ristoranti con proposte originali in varie città gialle d’Italia ideali per la pausa pranzo in smart working lontana dalle scrivanie degli uffici o per il week-end.

Milano

Asso di Fiori Osteria dei Formaggi

Se siete amanti dei formaggi e della cucina creativa, questo ristorante fa al caso vostro. In una delle zone più affascinanti di Milano, il Naviglio Grande, da Asso di Fiori troverete un ambiente accogliente e informale. Da provare: Gnocchi di patate e castagne, cime di rapa e toma di malga.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Enoteca Da Gatto con Cucina

Dal 2016 Pasquale Gatto insieme alla moglie Diana Zerilli hanno fatto della loro passione per vino e buon cibo un lavoro. Oltre 300 etichette accuratamente selezionate, formaggi, salumi e cucina della tradizione, il tutto in un locale moderno ed elegante. Da provare: Insalata di Porcini, castelmagno, lamponi con la loro citronette.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Roma

Taverna 51

Nel cuore dell’Urbe Antica, Taverna 51 è il paradiso degli amanti della cucina romana popolare. Dal 1951, qui trovate piatti fatti in casa e realizzati con ingredienti freschi e stagionali provenienti da allevamenti e coltivazioni della regione. Da provare: Carciofo alla Giudia.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Moi Cucina Dinamica

Da Moi potrete gustare piatti creativi preparati sempre e solo con ingredienti di stagione e soprattutto in modo dinamico. La cucina a vista, l’arredamento originale e colorato, conferiscono a questo ristorante del quartiere Fleming una personalità unica. Da provare: Fusillone cacio e pepe, baccalà con broccolo romano.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Firenze

Baccalunch

Un nome quanto mai descrittivo: da Baccalunch il protagonista è proprio il baccalà, un ingrediente versatile qui utilizzato per dare vita a ricette creative ma anche a piatti tipici delle tradizioni regionali del nostro Paese. Da provare: Baccalà alla maremmana.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Da Que’ Ganzi

I ganzi di cui si parla sono Matteo, chef e pasticcere, e Domenico, maitre e sommelier, proprietari di questa trattoria-osteria a due passi dalla Basilica di Santa Croce. Da Que’ Ganzi è la meta giusti per gli amanti della cucina toscana tradizionale, quella della Bistecca alla Fiorentina, dei paccheri e dei crostini toscani. Da provare: Carpaccio crudo di filetto di manzo con misticanza, pomodori secchi e pecorino stagionato.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Bologna

Quarto Tempo

Che sia con una pizza creativa, un gustoso primo o una selezione di salumi, Quarto Tempo vi saprà soddisfare. Un locale rustico e informale, dove tutta l’attenzione è dedicata alla preparazione di piatti della tradizione. Da provare: Crescentine e tigelle con affettati, friggione, pesto, squaquerone e sott’aceti.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Amole Bologna

Amanti della cucina cinese tradizionale? Amole fa al caso vostro. Qui le specialità vengono prevalentemente da una regione a Nord Ovest della Cina, il Sichuan, famosa per il pepe e altre spezie. Da provare: Zuppa di polpette di gamberi.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Napoli

Trattoria La Cantina del Borgo

Un ambiente rustico, familiare e tranquillo, perfetto per gustare piatti come spaghetti alla carrettiera, pasta e patate con provola o ancora polpette al ragù. Alla Trattoria La Cantina del Borgo gusterete i sapori dell’antica tradizione gastronomica Napoletana. Da provare: Genovese con carne (ziti lunghi spezzati a mano, gammuncello, cipolla dorata di Montoro).

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Nori Sushi Bar

Al Vomero, un Sushi Bar dall’arredamento moderno e di design, con un menù ricco di proposte creative e gustose. Da Nori troverete una cucina fusion che non ha paura di sperimentare. Da provare: Tuna Hosomaki Roll Noristyle.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Torino

Alberoni Pizzeria

Una gustosa pizza, magari con burrata fresca e speck, oppure un piatto di cozze alla diavola o ancora un cocktail di gamberi. Queste delizie le puoi gustare da Alberoni a Torino, a pochi passi dalla sponda del Po. Da provare: Branzino al forno.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Just Baked Potatoes

Le baked potatoes sono una specialità internazionale approdata in Italia da qualche anno e queste di Just Baked sono proprio gustose. Si tratta di patate cotte al forno ripiene di vari ingredienti, per un risultato creativo e unico. Da provare: Patata ripiena con crema di uovo, guanciale croccante e pecorino.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.

Verona

Bue Nero

Se siete amanti della carne, il Bue Nero è il ristorante giusto per voi. Nel cuore del centro storico, questo ristorante offre una cucina creativa con specialità di carne, da abbinare a raffinati cocktail o buon vino. Da provare: Guancia di maialino, topinambur e zafferano.

Il ristorante offre anche servizio da asporto.

Campidoglio Bistrò

In una delle piazze più romantiche e intime di Verona, Campidoglio Bistrò è la meta giusta per una pausa pranzo rilassante e all’insegna della buona tavola. Lo Chef Jacopo Maria Bracchi, milanese d’origine ma innamorato del Veneto, propone una cucina è contemporanea e gustosa. Da provare: Risotto vialone nano allo zafferano della Lessinia e ristretto all’anice stellato.

Il ristorante offre anche servizio da asporto e consegna a domicilio.