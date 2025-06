Alla scoperta di Punta Campanella, sconti per i residenti in Campania

- pubblicità -

L’Area Marina Protetta prosegue le Visite Guidate in barca con una novita’: tariffe agevolate per chi vive in Campania. Un viaggio slow, un turismo consapevole per apprezzare la natura e la storia di luoghi mitici. Con nuotate nella Baia di Ieranto e ai Galli

Prosegue l’ estate con le Visite guidate nell’Area Marina Protetta di Punta Campanella. Un tour in barca, dalla penisola sorrentina alla costiera amalfitana, tra biodiversità, acque cristalline, storia e mito. Da fine giugno scatta la tariffa ridotta anche per i residenti in Campania, dopo le agevolazioni per chi vive in penisola sorrentina. L’escursione resta gratuita per i disabili.

A bordo della Scorfanella, la motobarca da 50 posti dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella, si potranno apprezzare e conoscere la penisola sorrentina e la costiera amalfitana in modo diverso, attraverso la storia, l’archeologia, il mito, le peculiarità naturalistiche e ambientali. Scoprire baie nascoste, calette, fiordi,isolotti mitici. Un’esperienza formativa, educativa, per comprendere l’importanza di tutelare un capitale naturale così importante. Un turismo slow, lento, per entrare in contatto diretto con luoghi simbolo del Parco, con soste per nuotate e snorkeling nel cuore del mare delle Sirene: la fantastica Baia di Ieranto e gli incantevoli Galli.

Prenotazioni online attraverso questo link https://puntacampanella.seareservation.com/it/searchresult

Per i residenti dei comuni della penisola sorrentina e di Positano e per i residenti in Campania tariffe agevolate ( da 50 a 70 euro). Riduzioni per i bambini fino a 12 anni. Escursione gratuita per i disabili.

Il tour parte alle 9,10 dal porto di Marina di Cassano, tra Piano di Sorrento e Sant’Agnello, per proseguire poi verso il Capo di Sorrento, ingresso dell’Amp Punta Campanella, con i resti dell’antica villa romana visibile dal mare. Seconda tappa il Vervece, lo scoglio zona A dell’Area Marina Protetta al largo di Marina della Lobra a Massa Lubrense, vero scrigno di biodiversità marina. La navigazione prosegue verso Punta della Campanella, il promontorio che divide il Golfo di Napoli da quello di Salerno, con la sua antica torre di avvistamento che domina il paesaggio e guarda verso Capri. Quindi sosta di un’ora nella meravigliosa Baia di Ieranto, per nuotate o snorkeling nelle splendide acque cristalline. Ripresa la navigazione si potranno ammirare borghi marini come Nerano, calette e scorci panoramici mozzafiato di Massa Lubrense, come Crapolla, splendido e caratteristico Fiordo ricco di storia con la piccola abbazia dedicata a San Pietro e come Isca, l’isolotto che fu di Eduardo De Filippo e protagonista di una delle scene più suggestive del film di Sorrentino “È stata la mano di Dio”. Si proseguirà verso i Galli, dimora delle Sirene e del grande ballerino russo Nureyev, con sosta per bagno tra l’incantevole scenario dei 3 isolotti.

Il viaggio continua verso lo Scaricatoio e Punta Sant’Elia, tra i comuni di Piano di Sorrento e Sant’Agnello, con breve sosta.

La navigazione avra’ come sfondo l’ imponente e selvaggia falesia della costiera amalfitana fino a Tordigliano, comune di Vico Equense, con la bellissima e grande spiaggia. Arrivo al largo di Positano per ammirare dal mare la perla della costiera. Da qui inizia il viaggio di ritorno con passaggio tra le bocche di Capri, per ammirare i Faraglioni, quindi il rientro nel porto di Marina di Cassano alle 16,10.

Le visite guidate si svolgeranno per tutta l’estate fino ad ottobre e sono rivolte a chiunque abbia voglia di vivere un’esperienza a contatto con la natura e un mare meraviglioso, ricco di storia e leggende.

0818089877