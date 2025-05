American Airlines raddoppia i collegamenti tra Napoli e gli Stati Uniti

- pubblicità -

American Airlines e GESAC annunciano il raddoppio dei collegamenti tra l’Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino (NAP) e gli Stati Uniti, con la ripresa dei voli per Philadelphia (PHL) e l’inaugurazione della nuova rotta verso Chicago (ORD).

A partire da oggi e per tutta la stagione estiva, American Airlines opererà due voli al giorno da Napoli agli Stati Uniti, offrendo ai passeggeri una maggiore connettività e flessibilità.

“A seguito del grande successo riscontrato con l’introduzione di Napoli nel nostro network globale, avvenuta lo scorso anno con l’inaugurazione dei collegamenti diretti con Philadelphia, siamo entusiasti di aggiungere Chicago al network di Napoli”, ha commentato José A. Freig, Vice President of International and Contact Center Operations, and Service Recovery di American Airlines. “Siamo felici di offrire ai passeggeri ulteriori opportunità per raggiungere il Sud Italia collegando Napoli con due dei nostri principali hub statunitensi, rafforzando ulteriormente sia la nostra presenza in Italia che il nostro network europeo”.

“Siamo particolarmente felici che American Airlines, oltre a confermare il collegamento con Philadelphia, abbia scelto di investire ulteriormente sul nostro scalo che quest’estate offrirà fino a 43 frequenze settimanali verso sei importanti aeroporti nordamericani: Atlanta, Chicago, Montréal, New York/Newark, New York JFK e Philadelphia”, ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. “Il collegamento con Chicago riveste un’importanza strategica che va oltre la semplice connettività aerea, rappresentando un ponte privilegiato tra Napoli e una metropoli americana con profonde radici italiane. Il volo diretto non solo favorirà ricongiungimenti familiari e amplificherà i flussi turistici in entrambe le direzioni, ma creerà nuove opportunità di collaborazione commerciale, accademica e culturale, consolidando il ruolo del nostro aeroporto come porta d’accesso privilegiata tra il Mezzogiorno e il Nord America.”

Nuovo volo Napoli-Chicago

L’aeroporto internazionale di Chicago O’Hare (ORD) è uno dei principali hub negli Stati Uniti per American Airlines e offre ai passeggeri l’opportunità di continuare il loro viaggio con più di 480 voli giornalieri verso oltre 150 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico.

I nuovi voli giornalieri tra Napoli e Chicago saranno operati da aeromobili Boeing 787-8 con una capacità di 20 passeggeri in Business Class, 28 in Premium Economy e 186 in Main Cabin.

Origine Destinazione Data inizio Orario di Partenza Orario di Arrivo Aeromobile Chicago (ORD) NAP 6 maggio 20:25 13:00 (+1) Boeing 787-8 Napoli (NAP) ORD 7 maggio 15:00 18:45

Collegamenti con Philadelphia

American ha introdotto il servizio tra Napoli e Philadelphia il 7 giugno 2024. Con la ripresa dei collegamenti stagionali, il volo avrà una frequenza giornaliera e sarà operato da aeromobili Boeing 787-8.

Philadelphia International Airport (PHL) è il più grande hub transatlantico di American e offre ai passeggeri numerosi collegamenti per proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso oltre 100 destinazioni tra Stati Uniti, Canada e Caraibi.

Origine Destinazione Data inizio Orario di Partenza Orario di Arrivo Aeromobile Philadelphia (PHL) NAP 5 maggio 19:10 10:00 +1 Boeing 787-8 Napoli (NAP) PHL 7 maggio 12:00 15:40

Un servizio all’avanguardia su American

I voli tra Napoli e gli Stati Uniti saranno operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello, tra cui poltrone completamente reclinabili in Flagship® Business Class e poltrone di Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e una selezione curata di intrattenimento a bordo che comprende oltre 1.500 film, spettacoli televisivi, contenuti audio e lifestyle.