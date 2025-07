Casa Angelina, buen retiro contemporaneo in Costiera Amalfitana

- pubblicità -

Casa Angelina è un invito a vivere l’estate Italiana con occhi nuovi. Siamo nel cuore della Costiera Amalfitana, ma lontani dalla folla. Praiano, borgo autentico incastonato tra Positano e Amalfi, custodisce l’anima più vera del territorio: silenziosa, discreta, vibrante di bellezza e tradizione. Qui, a picco sul mare, Casa Angelina rappresenta un’oasi contemporanea per viaggiatori in cerca di ispirazione, autenticità e perfezione in ogni dettaglio.

Appena varcata la soglia, una sensazione di calma avvolge gli ospiti. È una calma che nasce dalla bellezza pura, dalla luce che filtra attraverso le grandi vetrate, dal profumo dei limoni, dalla cura premurosa dello staff. Anche nei mesi estivi più affollati, Casa Angelina offre il lusso raro della lentezza, trasformando la frenesia in sospensione del tempo.

È la filosofia del joy of missing out: qui ci si scollega per ritrovarsi, lontano dal rumore, vicini all’essenza. Ogni angolo è pensato per accogliere e ispirare, dal silenzio della lemon pergola dove leggere in tranquillità, ai tramonti che si ammirano dalla Rooftop Terrace, fino ai tuffi al beach club incastonato tra le rocce.

Gli ambienti, firmati da grandi nomi del design italiano come Paola Lenti, sono armoniosi e avvolgenti: tonalità neutre, materiali naturali, arte contemporanea curata (Alfredo Sosabravo, Etienne, Patricia Valencia Carstens) e una vista sul mare che ruba il respiro. Ogni elemento dialoga con il paesaggio, con rispetto e consapevolezza.

La sostenibilità è parte integrante della visione di Casa Angelina: dalla scelta di fornitori locali e stagionali, all’uso di materiali eco-compatibili, fino a un servizio attento alle esigenze dei viaggiatori consapevoli. Un esempio di conscious travel che non rinuncia alla raffinatezza.

L’esperienza culinaria completa l’incanto: al ristorante Un Piano Nel Cielo – una stella Michelin – lo Chef Leopoldo Elefante reinterpreta i sapori della Costiera con creatività e precisione. L’orto della casa, i pescatori locali, le erbe raccolte all’alba… ogni piatto racconta una storia di territorio e dedizione.

Per chi desidera esplorare il mare, c’è la Lady Angelina, elegante Gozzo 35 firmato Apreamare, pronta a condurre gli ospiti lungo le insenature più segrete, al ritmo delle onde.

Dal 2005, Casa Angelina reinterpreta la Dolce Vita con sguardo moderno: nessuna ostentazione, solo l’essenziale. La bellezza qui è sussurrata, emozionale, in perfetto equilibrio tra natura, arte, benessere e cultura.