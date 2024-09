Ciclismo, la Randonnée Reale Borbonica

- pubblicità -

C’è attesa per la Settima Randonnée Reale Borbonica, l’evento ciclo-turistico itinerante tra cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche. L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 settembre. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania bici, in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta e il Comune di Piana di Monte Verna.

Quest’anno la kermesse si svilupperà in due giornate. Protagonista sarà Piana di Monte Verna, luogo di partenza e arrivo domenica 15 settembre della Randonnée Reale Borbonica.

Il sindaco di Piana di Monte Verna Stefano Lombardi: «Anche quest’anno ci prepariamo ad accogliere i tanti che vorranno conoscere la nostra cittadina. Saranno due giorni all’insegna dello sport, della salute e del benessere immersi nella natura e nella bellezza del territorio».

Il programma prevede per sabato 14 settembre alle 16 l’accoglienza dei partecipanti nella Villa Comunale per le visite guidate alla scoperta delle aziende enogastronomiche, eccellenze del territorio (da Piana a Villa Santa Croce) sul tema “A spasso nel tempo dall’epoca romana al 300, fino all’era borbonica”.

Alle 18 l’apertura ufficiale dell’evento Randonnée Reale Borbonica presso la Villa Comunale con l’aperitivo di benvenuto alla presenza delle istituzioni, le associazioni, le Pro Loco che contribuiscono all’evento, Unpli Regione Campania, Caserta e Benevento. A seguire, la presentazione del “Piatto della Randonnée” e lo show cooking a cura dello chef Lucio Romano. Quindi, l’inaugurazione della mostra di pittura “Racconti di Randonnée” a cura del maestro Angelo Marrone e la mostra fotografica “il 900 pianese” a cura della Proloco Pianese.

Alle 18,30 la consegna della carta di viaggio e gadget ai partecipanti della Randonnée Reale Borbonica. Dalle 20 spazio a sport e salute con l’informazione sull’importanza della prevenzione cardiovascolare. E ancora, l’apertura degli stand con cucina tipica a cura della ProLoco Pianese e spettacoli musicali a cura di Genovese Management. E ancora, dalle 20,30 stage di ballo e di tamburo a cornice con i maestri Raffaella Ruffo e Paride Zita. Quindi, le esibizioni dei gruppi “Sarraccussì” e “Leggermente a Sud”.

Domenica 15 settembre, la giornata inizia alle 7 con il raduno dei partecipanti alla Randonnée Reale Borbonica. Alle ore 7.30 primo timbro di partenza della manifestazione. Alle 9 la partenza per le visite guidate. Quindi, alle 10 il raduno in Piazza XXI Maggio dei partecipanti da 0 a +100 anni alla “Rando Piano a Piana”. Dalle 10 sport e salute, con l’informazione sull’importanza della prevenzione cardiovascolare. Alle 12 premiazioni dei partecipanti alla “Rando Piano a Piana”. Alle 13 apertura del Pasta party con gli stands di cucina tipica a cura della Proloco Pianese e del “piatto della Randonnée”. Dalle ore 15 giochi a squadre e torneo di burraco. Alle 16 incontro in Villetta Comunale per il trekking al Monastero Benedettino di Villa Santa Croce. Quindi, alle 17 workshop di avvicinamento al vino e abbinamento formaggi. Dalle 18 musica e aperitivo al tramonto. Infine alle 22 chiusura cancello e arrivi partecipanti Randonnèe Reale borbonica e premiazione ultimo/a arrivato/a.

Giuseppe Gallina, vicepresidente Audax Randonneur Italia, delegato Randonnée asd Cambia anticipa: «Questa edizione della manifestazione si presenta, rispetto a quelle precedenti, ancora di più come esempio di forte legame tra la Reggia di Caserta e l’oltre la Reggia».