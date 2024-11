Con BMT Napoli è la piazza affari del turismo organizzato

- pubblicità -

Compie 28 anni la BMT, Borsa Mediterranea del Turismo, l’unico appuntamento professionale del settore che, nel Centrosud Italia, dà la possibilità agli operatori di confrontarsi con buyer provenienti da tutto il mondo. L’evento, organizzato da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali, si terrà nella Mostra d’Oltremare di Napoli dal 13 al 15 marzo 2025.

La rassegna in 28 anni è riuscita ad attrarre oltre 4mila buyer, selezionati dal dipartimento Incoming di Progecta e dall’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, giunti a Napoli da tutti i continenti. E nel 2025 si conferma la vocazione internazionale di BMT: tra le destinazioni che hanno scelto la Borsa di Napoli per la propria promozione turistica ci saranno Cina, Croazia, Cuba, Grecia, Israele, Malta, Polonia, Repubblica Dominicana, Seychelles, Spagna, Slovenia, Svizzera, Thailandia, Tunisia e tante altre.

Rinnovato lo spazio dedicato ai tour operator italiani, riuniti nel Villaggio Astoi, e, nel fitto programma di appuntamenti professionali organizzati da Progecta, sarà centrale il ruolo riservato alla formazione. Confermati i tradizionali workshop che animano la BMT: Incoming; Terme, Benessere & Vacanza Attiva; Turismo Sociale; Incentive e Congressi. Segmenti che racchiudono il core business del turismo organizzato, che nel 2024 ha mostrato una ampia tendenza in crescita: come emerge da una indagine realizzata da Enit sul turismo organizzato dall’estero verso l’Italia, nel 2024 l’83,2% degli operatori stranieri che vendono le destinazioni italiane ha dichiarato un aumento di vendite.

Tutto il territorio italiano sarà rappresentato a BMT, con gli stand delle regioni più strategiche per il mercato Incoming, a partire dalla Campania, che si conferma centro nevralgico del turismo italiano, trainata dalla crescente attrattività della città di Napoli e dalla competenza dei suoi imprenditori e professionisti del turismo. Presenti come di consueto a BMT, la Regione Campania, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio declineranno il racconto di una strategia di successo per il mondo del travel. Da sempre cuore pulsante del turismo nel Mediterraneo, BMT ospita anche le principali compagnie di navigazione e compagnie aeree, oltre agli aeroporti campani di Napoli-Capodichino e Salerno Costa d’Amalfi, gestiti da Gesac, e a Trenitalia, da sempre vettore ufficiale della Borsa Mediterranea del Turismo.

“BMT – afferma il patron di Progecta, Angioletto De Negri – è la Borsa del Turismo più amata dalle agenzie di viaggio. La nostra fiera, il più importante appuntamento professionale del Centrosud, nel 2025 si proietta come la nuova piazza affari del nuovo e moderno mondo del turismo organizzato. Ogni anno ospitiamo, in 16mila metri quadrati di esposizione, oltre 15mila visitatori professionali, 400 espositori, 29 destinazioni internazionali, le regioni

italiane più strategiche, 160 buyer, 390 seller, facendo segnare il record di presenze delle agenzie di viaggio. Inoltre, proporremo un’edizione speciale del nostro magazine “Il Giornale del Turismo”, che nel 2025 compirà 25 anni. I numeri della XXVIII edizione saranno ancora più entusiasmanti, anche grazie al sostegno delle istituzioni nazionali e regionali che da 28 anni accompagnano la BMT nel suo cammino di crescita. È per noi un attestato di stima fondamentale, che speriamo presto di arricchire con il riconoscimento, da parte del governo, di Marchio Storico”.