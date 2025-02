Convention Federcongressi&eventi giovedì 27 in Stazione Marittima

- pubblicità -

Dal 27 febbraio al 1° marzo Napoli sarà la capitale del turismo congressuale. Infatti il Centro Congressi Stazione Marittima ospiterà la XVI° edizione della Convention nazionale di Federcongressi&eventi, l’associazione dell’industria dei congressi e degli eventi.

Durante la Convention oltre 300 rappresentanti delle imprese della meeting industry (centri congressi, hotel, location, agenzie di eventi e congressi, Provider Educazione Continua in Medicina-ECM, servizi tecnologici, catering …) si confronteranno sui nuovi trend del mercato e sullo sviluppo del turismo congressuale. Oltre a sessioni di formazione e di approfondimento la Convention prevede occasioni di networking che si svolgeranno in alcuni dei luoghi più rappresentativi di Napoli: Palazzo Caracciolo, il Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano e lo splendore di Palazzo Reale.

Turismo congressuale: fonte di sviluppo e crescita

Il congressuale è un settore chiave di sviluppo all’interno del comparto turistico nazionale. Infatti più dell’80% della spesa generata si distribuisce su prodotti e servizi di natura turistica: ospitalità e trasporti in primis, ma anche attività di ristorazione e commerciali. Inoltre congressi ed eventi business (convention, meeting, lanci di prodotto…) contribuiscono alla destagionalizzazione degli alberghi e delle destinazioni.

Ogni anno in Italia si svolgono più di 400.000 tra congressi ed eventi business che coinvolgono oltre 28 milioni di partecipanti generando più di 42 milioni di presenze. Negli ultimi anni (eccetto gli anni del Covid-19) il settore registra un tasso di incremento medio annuo del numero di eventi pari al 4,1% (fonte OICE-

Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi promosso da Federcongressi&eventi e realizzato da ASERI-Università Cattolica)

Secondo l’ultimo ranking dell’International Congress and Convention Association-ICCA l’Italia è prima in Europa e seconda nel mondo per numero di congressi associativi internazionali ospitati.

Interverranno all’inaugurazione della Convention

venerdì 28 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 11.15:

Daniela Garnero Santanchè, Ministro del Turismo (invitata)

Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli

Ivana Jelinic, Amministratore Delegato ENIT S.p.A.

Marina Lalli, Presidente Federturismo Confindustria

Il programma della Convention Federcongressi&eventi 2025 è disponibile sul sito www.federcongressi.it.