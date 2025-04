Dal Vomero al Mare, domenica 13 on Partenope in Tour

- pubblicità -

Tornano i tour firmati Partenope In Tour* con un evento che promette di conquistare cittadini e visitatori: “Dalla Collina del Vomero al Mare”, un viaggio unico attraverso le bellezze e la storia di Napoli, arricchito da un esclusivo spettacolo finale.

Un itinerario suggestivo che mescola natura, cultura e teatro: a partire dalle famose Gradinate del Petraio, si attraversa il cuore autentico della città, dai coloratissimi Quartieri Spagnoli fino al maestoso Lungomare, considerato uno dei più belli al mondo.

Lungo il percorso sarà possibile scoprire tesori nascosti, come il Murale di Maradona, simbolo contemporaneo della città.

La giornata culminerà con l’arrivo teatrale di Ferdinando di Borbone, che accompagnerà i partecipanti in un emozionante racconto della Napoli di un tempo, proiettandoli in un’avventura ricca di fascino e scoperta.

Un evento che celebra la bellezza di Napoli, promuove il turismo culturale e offre un’esperienza immersiva originale, perfetta per ogni fascia d’età.

Partenope in Tour: scoprire Napoli tra storia, cultura e sapori autentici

Partenope in Tour è gruppo di guide turistiche autorizzate che, con passione e competenza, accompagnano i visitatori alla scoperta di Napoli, fondata nel 2018 da Deborah Bozza, guida turistica visionaria e appassionata all’antropologia cultura della città partenopea.

Il team di guide turistiche autorizzate si distingue per l’approccio informale e coinvolgente, offrendo tour personalizzati e attività educative per scuole e famiglie, invitando i residenti e i visitatori a esplorare le meraviglie della città attraverso una serie di tour unici che combinano storia, cultura e gastronomia.

Con il motto “Vedi Napoli e poi Ama”, l’obiettivo è far innamorare i partecipanti della città partenopea, offrendo esperienze autentiche e coinvolgenti.

A confermare il notevole livello di professionalità e creatività di Partenope in Tour sono i feedback positivi e la visibilità che il team riscontra da tempo sui canali social e anche tra gli addetti ai lavori: giornalisti, travel blogger e divulgatori socio-culturali.

I Tour di punta di questo collettivo turistico innovativo sono:

Napoli Esoterica: Il Centro Storico in Chiave Mitica

Un viaggio alla scoperta dei miti, delle leggende e dei culti esoterici del centro storico di Napoli, patrimonio dell’UNESCO. Un’opportunità per immergersi nelle storie nascoste tra i vicoli della città.

Napoli Food Tour (Sanità Edition)

Un’esperienza culinaria nel Rione Sanità, uno dei quartieri più autentici di Napoli, con soste per assaporare la pizza a portafoglio, il famoso “fiocco di neve” della pasticceria Poppella e il tradizionale caffè napoletano.

Servizi offerti:

Tour guidati a Napoli, Pompei, Ercolano e Costiera Amalfitana.

Percorsi personalizzati con guide autorizzate.

Offerte educative per scuole di ogni ordine e grado.

Tour speciali per coppie.

Dettagli dell’evento

Data: Domenica 13 aprile 2025

Punto di ritrovo: Funicolare di Montesanto (Via Morghen), ore 10:15

Costo: 12€ per adulto, 5€ per under 12 (inclusi auricolari per gruppi oltre 10 persone)

Durata: 2 ore

Prenotazione senza impegno: basta inviare un messaggio WhatsApp al +39 351 429 4488 o scrivere a info@partenopeintour.com

