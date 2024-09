Delta Air Lines lancia il volo Napoli – Atlanta per l’estate 2025

- pubblicità -

La prossima estate Delta Air Lines lancerà un nuovo volo nonstop tra Napoli e Atlanta, l’aeroporto più trafficato al mondo. Il collegamento si aggiunge alla rotta già operativa tra Napoli e New York-JFK, e verrà operato quattro volte alla settimana a partire dal 23 maggio 2025. Il nuovo collegamento offrirà ai passeggeri anche la possibilità di continuare il proprio viaggio con voli in coincidenza via l’hub Delta di Atlanta verso destinazioni in tutto il Nord America.

“Nel 2025 l’Italia registrerà la crescita internazionale di gran lunga più importante di qualsiasi altro mercato transatlantico da noi servito”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Dopo il successo del volo da Napoli per New York – JFK lanciato quest’estate, siamo felici di aggiungere questa nuova rotta per Atlanta, diventando l’unica compagnia aerea americana a servire da Napoli due diverse città negli Stati Uniti. In questo modo, proporremo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli USA, sostenendo al contempo l’economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l’Italia”.

“Siamo felici e orgogliosi che Delta Air Lines, per la summer 2025, abbia scelto di investire ulteriormente sull’Aeroporto di Napoli, riconfermando il volo giornaliero per New York JFK e aggiungendo il collegamento con Atlanta, il più grande hub del mondo. Questa novità contribuisce a migliorare la qualità e capillarità del network dello scalo partenopeo, grazie alle oltre 200 destinazioni raggiungibili da Atlanta. Napoli ha le potenzialità per incrementare il traffico intercontinentale e avere collegamenti con tutto il mondo, come dimostra il mercato che risponde molto bene alle nostre politiche commerciali. L’arrivo di turisti altospendenti con permanenze medie più lunghe rappresenta un’occasione di sviluppo straordinario per la nostra regione, anche per il forte impatto occupazionale che determina”, ha dichiarato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

Viaggiare in tutta comodità

La classe Delta One offre poltrone completamente reclinabili equipaggiate con biancheria da letto in materiale riciclabile e menù di quattro portate curati da chef di grido, oltre agli amenity-kit firmati Missoni con prodotti di skin care Grown Alchemist. In Delta Premium Select i passeggeri dispongono di maggiore spazio per rilassarsi e distendersi, grazie a poltrone più ampie, una reclinazione più profonda e un servizio ulteriormente migliorato. In tutte le cabine, i passeggeri usufruiscono del servizio di cibo e bevande ed hanno accesso a oltre 1.000 ore di intrattenimento tramite Delta Studio.

Delta sta equipaggiando i suoi voli internazionali con il servizio di Wi-Fi veloce e gratuito con T-Mobile. Questo servizio è ad oggi disponibile sul 90% delle rotte domestiche Delta, e la compagnia ha cominciato ad installare il Wi-Fi di qualità streaming su selezionate rotte internazionali di lungo raggio per i soci SkyMiles. Il Wi-Fi veloce e gratuito sui voli transatlantici è abilitato sulla base di singole rotte, e si prevede che l’intera flotta globale sarà equipaggiata con il Wi-Fi gratuito entro la fine del prossimo anno.

Delta sta inoltre investendo nell’esperienza offerta ai passeggeri prima della partenza con l’apertura delle sue nuove Delta One Lounge. Dopo il lancio a New York JFK, le nuove lounge a Los Angeles, Boston e Seattle saranno uno spazio elegante ed esclusivo dove rilassarsi e distendersi in aeroporto.

Nell’estate 2025 il volo Delta da Napoli per Atlanta sarà operato come segue, in collaborazione con il partner europeo Air France KLM:

Rotta Frequenza Data di partenza Numero di cabine Aeromobile Napoli – Atlanta 4 voli a settimana 23 maggio 4 A330-200

I voli Delta per l’orario estivo 2025 potranno essere prenotati da domani, sabato 21 settembre, su delta.com e presso le migliori agenzie di viaggio.