Dimaro Folgarida, 10 giorni con il Napoli all’insegna del tifo sano

Esperienze gioiose, divertimento e passione. Sono le tre parole d’ordine del 14.o ritiro de SSC Napoli a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, nel Trentino Occidentale.

Sarà nuovamente un ritiro carico di tifo ma a misura di bambini e di famiglie: da giovedì 17 a domenica 27 luglio il centro di Dimaro sarà infatti interdetto ai veicoli e tutta l’area che porta alla SKI.IT Arena sarà pedonalizzata.

Esattamente come due anni fa in occasione dei festeggiamenti del terzo scudetto azzurro il primo vinto con il ritiro precampionato nella valle posta ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

Lo ha deciso l’amministrazione Comunale del neo sindaco Marco Panciera con l’intento trasformare gli undici giorni di presenza della pattuglia di Mister Conte in una nuova opportunità imperdibile di vacanza, divertimento, tifo e relax.

LA GRANDE FESTA – A Dimaro si stanno ultimando gli ultimi ritocchi all’addobbo del paese e parallelamente al completamento dall’area eventi posta nel campo a fianco della Chiesa: con la SKI.IT Arena sarà l’area pulsante del ritiro. Il Comune di Dimaro Folgarida e APT Val di Sole hanno deciso di spostare il polo serale dei divertimenti (gratuiti) dalla tradizionale Piazza Madonna della Pace al campo da calcio posto dopo la Chiesa di Dimaro, sulla strada dalla quale, dopo il ponte sul fiume Meledrio, scende la stradina verso lo Stadio di Carciato.

STOP ALLE VETTURE – Ci sarà quindi un collegamento pedonale tra il centro di Dimaro, l’area delle manifestazioni e il polo operativo del ritiro. Tutte le attività serali saranno convogliate nell’area posta dopo la Chiesa con il duplice scopo di poter ospitare un maggior numero di tifosi e di garantire loro adeguate vie di fuga. Anche su questo fronte si punta a due aspetti significativi: divertimento e sicurezza per i tifosi.

LE SERATE DI CINEMA sono la grande novità di quest’anno, se vogliamo l’omaggio della Val di Sole ai propri ospiti. Oltre alle tre serate dedicate alla squadra del Napoli – Domenica 20 luglio il palco dell’area eventi ospiterà il primo incontro dei tifosi con 4 giocatori; giovedì 24 sarà la volta di Mister Conte affiancato dallo staff tecnico e venerdì 25 del DJ set con la presentazione della squadra – l’area eventi la sera si trasformerà in un grande cinema all’aperto dotato di un gigantesco schermo posto a lato del palco riservato alle serata con i calciatori.

Il cartellone propone cinque pellicole di grande successo: venerdì 18 MISSION IMPOSSIBLE: THE FINAL RECKONING; sabato 19 JURASSIC WORLD LA RINASCITA; domenica 20 luglio DRAGON TRAINER; Lunedì 21 luglio ANORA e martedì 22 luglio NAPOLI – NEW YORK. Particolare non secondario tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito.

LA COPPA DELLO SCUDETTO – Come due anni fa lo store per la vendita dell’oggettistica della società del presidente Aurelio De Laurentiis ospiterà la Coppa dello Scudetto. La grande star del Ritiro visibile quindi da tutti i tifosi presenti in Val di Sole.

VERDE BIANCO ROSSO – Con lo storico azzurro delle maglie de SSC Napoli i grandi protagonisti di quest’estate in Val di Sole sono nuovamente il rosso, il bianco e il verde. Una sintesi mirabile di quanto Dimaro Folgarida propone agli occhi dei propri ospiti: l’azzurro inconfondibile del cielo della Val di Sole; il verde dei prati e degli alberi che colorano le montagne; il bianco del Trentingrana. del Casolet, della neve delle piste da sci e dell’acqua che scorre alimentando i numerosi corsi d’acqua, creando le premesse per la presenza di rinomate Terme; il rosso delle mele, delle ciliege e dei piccoli frutti. Insomma del grande patrimonio rurale di questo angolo del Trentino.

LA VAL DI SOLE PORTA BENE – Sono quindici anni che i Campioni d’Italia si allenano d’estate in questo piccolo angolo di paradiso naturale del Trentino. E dopo la clamorosa vittoria di due anni fa i tifosi si ritrovano nuovamente a festeggiare lo scudetto in Trentino al motto: “non c’è due senza tre e il quarto vien da sé…”.

A fine anni ’80 arrivarono i primi due scudetti quando il Napoli si allenò a Storo, Pinzolo, Madonna di Campiglio con il grande Diego Armando Maradona. E poi nella vicina località di Cles. Poi il lungo tour in altre località sul territorio della Provincia di Trento suggellato dalla collaborazione con Dimaro Folgarida, nella splendida Val di Sole, che ormai dura da 15 anni.

PER GLI OSPITI CALCIO, NATURA E RELAX – Saranno undici giorni di lavoro per la squadra e di spensierata vacanza per i tifosi a Dimaro Folgarida, in un ambiente piacevole e naturale capace di garantire innumerevoli opportunità di vacanza attiva: dalla MTB al rafting, dal Canyoning alla possibilità di salire nei rifugi in quota. A disposizione dei tifosi de SSC Napoli vi sono la Trentino Guest Card e la Val di Sole Guest Card, che offrono grandi opportunità per una vacanza di qualità.

Con la Trentino Guest Card si possono usare liberamente i trasporti pubblici in Trentino, treni compresi, ma solo per viaggi con origine e destinazione in Trentino; accedere a più di 60 musei, 20 castelli e oltre 40 attrazioni; degustare prodotti enogastronomici del territorio e acquistarli a prezzi scontati; fruire di oltre 60 attività in tutto il Trentino a tariffa scontata e ricevere codici sconto per raggiungere il Trentino con Flixbus, MarinoBus, Itabus e Autostradale.

La Card Val di Sole garantisce senza costi aggiuntivi (con il semplice soggiorno nelle strutture di valle convenzionate) ulteriori opportunità: sconti sulle tariffe per le Navette nel Parco Nazionale dello Stelvio; Mobilità sostenibile con servizi di Bike Train e Bike Bus che collegano tutta la valle; sconto del 10% sui Noleggi bike; per il programma Andar per Monti è previsto uno sconto del 40% sulla 2° escursione; Impianti di Risalita tariffe speciali per pass impianti di località e 25% sconto su singole risalite. INFO visitvaldisole.it/it/guest- card

INFO www.visitvaldisole.it e www.visittrentino.it