Dove vanno in vacanza i Napoletani: l’analisi di FlixBus per l’estate

FlixBus ha potenziato le tratte con Napoli e il suo territorio per l’estate, per offrire a chi parte dalla provincia ancora più opportunità di viaggio in Italia e all’estero.

Inoltre, la società degli autobus verdi ha analizzato le prenotazioni con partenza dalla città partenopea fino a settembre 2025: i dati che emergono fotografano le abitudini di viaggio dei Napoletani.

Da Napoli verso 200 destinazioni: adesso si arriva senza cambi anche a Parigi o Budapest

Oggi da Napoli si possono raggiungere, senza alcun cambio, oltre 200 destinazioni, in Italia ma anche all’estero.

In particolare, da quest’anno i passeggeri napoletani potranno raggiungere direttamente mete internazionali di richiamo come Parigi (che si affianca a Nizza, Marsiglia e Lione fra le città collegate in Francia), Budapest e alcune località della costa istriana in Croazia, oltre a Monaco di Baviera e Zagabria. Con un solo cambio in queste città, si potranno ovviamente raggiungere molte altre destinazioni.

Oltre a inaugurare questi nuovi collegamenti internazionali, FlixBus ha rafforzato le tratte domestiche in partenza da Napoli.

Per tutta l’estate il capoluogo sarà collegato con Roma più di 200 volte a settimana, con Bari fino a 58 e, sul lungo raggio, con città come Firenze (fino a 98 volte a settimana), Milano (fino a 54) e Bologna (fino a 45). Inoltre, sono ora attivi collegamenti speciali con mete estive come Gallipoli (21 corse a settimana) e località della Riviera Romagnola come Rimini, Riccione, Cattolica e Milano Marittima.

Come sempre, sia sulle tratte transfrontaliere che su molte rotte domestiche saranno attivi anche collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi.

Le preferite dei Napoletani: stravince la Puglia, boom di prenotazioni verso Fiumicino

Nella classifica delle destinazioni più gettonate dai Napoletani dominano Roma e Bari, che si trovano rispettivamente in prima e in seconda posizione.

Chiude il podio, in terza posizione, l’aeroporto di Fiumicino, collegato fino a sei volte al giorno con la possibilità anche di partire di notte e raggiungere il terminal 3 nelle prime ore del mattino.

Se si guarda alla top 10 delle destinazioni, emerge la vittoria schiacciante della Puglia fra le mete del cuore dei Napoletani: al quarto posto si trova Lecce (fino a sei corse al giorno, di cui una notturna) e al settimo Gallipoli (fino a tre corse al giorno, di cui una notturna). Più in basso, in undicesima e quattordicesima posizione si trovano inoltre Taranto e Brindisi.

Tanti Napoletani, quindi, questa estate resteranno al Sud, pur spostandosi sui versanti adriatico e ionico. Fra quelli diretti all’estero in aereo, invece, molti arriveranno a Fiumicino in autobus.

Nuova fermata ad Afragola: si consolida la presenza di FlixBus in provincia di Napoli

È operativa una nuova fermata presso la stazione ferroviaria dell’alta velocità di Afragola, che viene così collegata a Roma e a Firenze.

In provincia, la nuova fermata si aggiunge a quelle già attive nel capoluogo (presso la Stazione Centrale) e nei comuni di Pompei, Castellammare di Stabia, Sorrento, Meta, Sant’Agnello e Vico Equense.

Il concorso social per i 10 anni di FlixBus in Italia: in palio, viaggi gratis verso 6.800 destinazioni

Quest’anno FlixBus compie 10 anni in Italia, e vuole celebrare questo traguardo insieme alle persone che, dal suo lancio sul mercato italiano nel 2015, hanno utilizzato il servizio nel Paese. Per coinvolgerle nei festeggiamenti l’operatore ha lanciato un concorso social mettendo in palio viaggi andata-ritorno verso una qualsiasi fra le 6.800 destinazioni raggiunte in tutto il mondo.

Per partecipare, è sufficiente scattare una foto del proprio viaggio a bordo di FlixBus e condividerla su Instagram taggando l’account @flixbus con l’hashtag #10FlixBusIT.

Ogni settimana, fino al 17 agosto, sarà premiata una foto. Tutti i dettagli sono reperibili nella sezione dedicata del sito: Partecipa al concorso per i 10 anni di FlixBus in Italia!