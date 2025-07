Estate 2025, i nuovi trend per le vacanze secondo Airbnb

- pubblicità -

Con la fine della scuola e l’arrivo dell’estate, le famiglie italiane sono pronte a partire, ma con una nuova priorità: vivere esperienze autentiche. Lo dimostra una recente indagine Airbnb, secondo cui oltre il 75% dei genitori prenota un’Esperienza durante le vacanze, e l’85% sceglie la meta proprio in base alle attività disponibili sul territorio.

Non si tratta solo di intrattenimento: per molti, queste esperienze rappresentano occasioni di crescita e connessione, in famiglia e con il territorio. Il valore dell’autenticità è fondamentale: il 60% degli intervistati infatti lo considera l’elemento decisivo nella scelta. Il desiderio di scoperta, inoltre, non riguarda solo mete lontane: il 55% delle famiglie italiane sarebbe interessato a prenotare un’esperienza anche nella propria città, per riscoprirla con occhi nuovi.

Oltre le mete tradizionali, le nuove rotte familiari tra mare, borghi e montagna

Accanto alle destinazioni italiane più note, in base alle ricerche effettuate su Airbnb, emergono luoghi meno conosciuti, scelti proprio per il loro carattere autentico e la qualità delle esperienze offerte. Ad esempio Prags, con il suo incantevole lago alpino immerso nelle Dolomiti, o Porto Pino, tra le dune bianche e i fenicotteri rosa della Sardegna sud-occidentale, rappresentano alcune delle mete più sorprendenti per chi viaggia con bambini.

Anche Pineto, in Abruzzo, e Capo Vaticano, in Calabria, stanno conquistando l’interesse delle famiglie grazie al mare cristallino, alla natura incontaminata e ai ritmi rilassati. Borghi come Cavalese, nel cuore del Trentino, o Asiago, sull’Altopiano dei Sette Comuni, offrono una combinazione ideale di esperienze all’aria aperta, tradizione locale e accoglienza diffusa. Queste scelte confermano una tendenza crescente: riscoprire un’Italia più intima e genuina, dove ogni esperienza invita a rallentare e vivere con consapevolezza la bellezza del territorio.

Le Esperienze Airbnb raccontano l’Italia più autentica tra scoperta e condivisione

Il nostro paese si conferma quindi un terreno fertile per questo tipo di turismo: su Airbnb oggi sono disponibili oltre 2.400 esperienze4, un patrimonio di autenticità, passione e accoglienza – pensato anche per chi viaggia con bambini – proposto al momento da più di 1.400 host5 esperti del territorio. Dalle passeggiate con guide locali ai laboratori creativi, fino alle esperienze culinarie o artigianali, ogni proposta riflette l’anima autentica dei luoghi, pensata per far vivere a grandi e piccoli viaggiatori un contatto diretto con cultura, natura e tradizioni del posto.

I consigli di Arianna Errigo: “Vacanze in famiglia? Un equilibrio tra semplicità e spirito di squadra” In un mondo di viaggi sempre più personalizzati, anche le famiglie cercano soluzioni che uniscano semplicità, autenticità e condivisione. Ne è convinta Arianna Errigo, campionessa olimpica di scherma e mamma di due gemelli, che ha imparato a conciliare rigore e spontaneità, anche in viaggio. “Da atleta ho sempre vissuto con orari precisi e obiettivi chiari. Ma è da mamma che ho capito quanto sia importante sapersi fermare, alleggerire e vivere il momento, soprattutto in vacanza. Dopo la nascita dei miei gemelli, nel marzo 2023, sono tornata in pedana pochi mesi dopo, conquistando un oro e un argento ai Mondiali: una sfida affrontata con determinazione e spirito di squadra, lo stesso che oggi porto con me anche nei viaggi in famiglia, dove autenticità, semplicità e condivisione fanno davvero la differenza”. Un equilibrio tra rigore e spontaneità: è questo il filo rosso che unisce i consigli di Arianna per viaggiare in famiglia con leggerezza e consapevolezza. Dall’importanza di lasciare spazio all’imprevisto al saper rallentare per godersi davvero il tempo insieme, ogni suggerimento nasce dall’esperienza di una mamma-atleta che conosce il valore dell’organizzazione, ma anche quello della flessibilità. Tra i consigli pratici: una valigia essenziale ma intelligente, il rispetto dei ritmi dei bambini e la scelta di alloggi con spazi sicuri, cucina funzionale e tranquillità. Perché, come nello sport, anche in viaggio il vero benessere sta tutto nell’equilibrio.

A questo link i consigli completi di Arianna e una selezione di Esperienze e alloggi Airbnb pensati per le famiglie: spunti utili per pianificare una vacanza su misura, tra scoperta, relax e condivisione.