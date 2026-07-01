Il Festival dei Borghi della Laga celebra il patrimonio immateriale

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Nel prossimo fine settimana, il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga propone due appuntamenti imperdibili, dedicati alla riscoperta delle radici profonde del territorio, dove la narrazione storica si intreccia con la vitalità delle musiche, dei canti e dei balli della tradizione.

L’iniziativa nasce dal profondo desiderio di restituire centralità alle piccole e piccolissime frazioni che, pur soffrendo le criticità dello spopolamento, custodiscono eredità antropologiche di inestimabile valore. Attraverso queste giornate di condivisione, l’obiettivo è lanciare un segnale forte: le aree interne possiedono una storia vibrante, capace di attrarre un turismo lento, consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Sabato 4 luglio:

Faiete di Rocca Santa Maria La giornata sarà un tuffo nella memoria contadina di Faiete. Dopo i saluti istituzionali e la visita alla mostra fotografica nella vecchia chiesa di San Pietro, la comunità si unirà nel tradizionale “Sdjiuno”. Il momento clou sarà il pomeriggio, dove la tradizione prenderà vita: l’antropologa Noretta Nori guiderà i partecipanti tra canti storici, eseguiti dalle sorelle Bilanzola, e balli tradizionali, accompagnati dalle musiche di Vito Valleriani e Claudio Malatesta.

Domenica 5 luglio:

Altavilla e Schiaviano (Montorio al Vomano) Domenica il Festival si sposta tra Altavilla e Schiaviano, offrendo un percorso “tra storia e leggende”. Dopo l’approfondimento sugli insediamenti storici a cura dell’Ing. Domenico Di Baldassarre, inizierà un’escursione paesaggistica arricchita da accompagnamento musicale e dai cenni storici dello studioso Francesco Di Giuliantonio. Il viaggio tra i sentieri toccherà la suggestiva Fonte Vecchia e la quercia secolare, concludendosi con una degustazione di prodotti tipici locali, momento di convivialità che chiuderà la giornata.

Informazioni pratiche:

● Sabato 4 luglio (Faiete): Evento gratuito. È obbligatorio indossare calzature da trekking e pantalone lungo. Prenotazione consigliata al 347 602 2486 (Maria).

● Domenica 5 luglio (Altavilla-Schiaviano): Evento gratuito a numero chiuso (max 100 partecipanti). Obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp al 339 150 1955 (Giuseppe). Per i partecipanti sopra i 75 anni è richiesto il certificato medico per attività non agonistica.

Invitiamo tutti gli appassionati di cultura, natura e tradizioni autentiche a unirsi a noi in questo viaggio emozionante tra i borghi della Laga.