Il tour della città di Napoli prosegue tra carte antiche, accordo Fondazione Banco di Napoli – City Sightseeing

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Un nuovo accordo per favorire la conoscenza del patrimonio documentario napoletano e ampliare le opportunità di visita della città.

È questo l’obiettivo della convenzione stipulata tra il Museo dell’Archivio Storico della Fondazione Banco Napoli e City Sightseeing Napoli, che sarà firmata giovedì 15 ottobre alle ore 12, a Palazzo Ricca (via dei Tribunali, 213).

La collaborazione

La collaborazione nasce dalla volontà condivisa di Marcello D’Aponte, Presidente del Museo, Orazio Abbamonte, Presidente della Fondazione Banco di Napoli e Antonietta Sannino, AD di City Sightseeing Napoli di mettere in relazione due modalità diverse, ma complementari di conoscere la città: da una parte il percorso offerto dai bus turistici City Sightseeing che permette di attraversare la città e i suoi luoghi più significativi, dall’altra, l’esperienza del Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, dove la storia della città emerge dalle scritture bancarie, patrimonio del Registro della Memoria del Mondo UNESCO.

Orazio Abbamonte – Fondazione Banco di Napoli

«La valorizzazione dell’Archivio Storico – commenta Abbamonte – costituisce una missione centrale della Fondazione Banco di Napoli, che sostiene dunque le iniziative volte a promuoverne la conoscenza presso la comunità locale e i visitatori provenienti da ogni parte del mondo. In questo senso la collaborazione tra Museo e City Sightseeing Napoli vuole essere un duplice invito al viaggio cittadino che unisca la bellezza degli scorci urbani e dei monumenti napoletani alla profondità della sua memoria storica».

Marcello D’Aponte – Presidente Museo Archivio Storico Banco di Napoli

«L’accordo rappresenta un’occasione importante per portare l’attenzione su un patrimonio meno immediatamente visibile, ma fondamentale per comprendere la storia economica e sociale di Napoli – aggiunge D’Aponte – perché attraverso le scritture degli antichi banchi pubblici napoletani, l’Archivio racconta oltre quattro secoli di vita della città, restituendo storie, personaggi e vicende quotidiane. Chi viene a Napoli e ne scopre la storia non può non conoscere un luogo così iconico, significativo e pieno di storia della Città».

Antonietta Sannino – City Sightseeing Napoli

«Siamo orgogliosi di siglare questa collaborazione con il Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, un’istituzione che racchiude l’anima e la memoria più autentica della nostra città -dichiara Antonietta Sannino, Amministratore Delegato di City Sightseeing Napoli – La nostra missione non si limita a trasportare i visitatori tra le bellezze panoramiche e i monumenti di Napoli, ma punta a creare sinergie sul territorio e accompagnare i turisti in un percorso immersivo nella sua cultura. Offrire un’esperienza integrata tra il viaggio panoramico e l’immersione nel patrimonio storico è la chiave per un turismo di qualità».

La Convenzione prevede lo scambio di materiale informativoe specifiche agevolazioni sul costo dei biglietti per i visitatori che usufruiranno dei servizi delle due realtà, offrendo a chi visita Napoli nuovi spunti per conoscere la città, unendo l’esperienza dei suoi luoghi alla scoperta delle storie custodite nel suo patrimonio documentario. La firma della convenzione rafforza il legame tra il tour della città e la scoperta dei tesori dell’Archivio della Fondazione Banco di Napoli.