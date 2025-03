Inaugurazione BMT con il ministro Santanchè

- pubblicità -

“Il turismo è in ottima salute grazie agli imprenditori, ai lavoratori, alla filiera e al governo, che sta creando le condizioni per farlo prosperare di più e meglio. La Borsa Mediterranea del Turismo è importante per tutta l’Italia”. Queste le parole della ministra del Turismo Daniela Santanchè che ha visitato quest’oggi, a Napoli, la BMT, giunta alla ventottesima edizione.

“Qui sono presenti molte Regioni e i players del turismo. Questa è anche un’occasione per ribadire che il Sud sta crescendo moltissimo: dobbiamo rafforzare la vocazione turistica del Mezzogiorno, destagionalizzare, perché qui c’è il tempo bello tutto l’anno, e dire che non ci sono solo le città come Napoli, non c’è solo Sorrento, Ischia e Capri, ma ci sono anche località cosiddette minori, ma che per noi non lo sono, dove dobbiamo aumentare l’offerta turistica e far vivere un’esperienza”, ha detto Santanchè, intervenuta all’evento inaugurale di BMT, in programma nella Mostra d’Oltremare di Napoli fino a sabato 15 marzo.

La Borsa Mediterranea del Turismo è organizzata da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di fiere professionali. “La BMT – ha spiegato il patron di Progecta, Angioletto De Negri – è così importante perché è organizzata da chi si occupa di turismo da cinquant’anni. È la più amata dalle agenzie di viaggio perché è la più affollata e la più completa: fin dall’inizio ci siamo occupati sia del settore outgoing che di quello incoming. Chiunque viene qua trova delle novità”.

All’inaugurazione di BMT, moderata da Valentina della Corte, hanno partecipato anche Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri, Alessandra Priante, presidente Enit, Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania, Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e Gianluca Caramanna, deputato di FdI e consigliere della ministra del Turismo. “Il governo sostiene al 100% la Borsa Mediterranea del Turismo. BMT – ha evidenziato Cirielli – è un evento straordinario, non soltanto per il turismo: è un evento internazionale, con la partecipazione di 50 Paesi stranieri, ed è una platea straordinaria anche di rapporti diplomatici. Per questo il ministero degli Esteri ha deciso di essere presente: la Farnesina punta a livello internazionale sulla promozione turistica”.

“L’Italia – ha sottolineato Priante – deve essere consapevole di essere il Paese più desiderato del mondo. Quello che noi facciamo, soprattutto con fiere come BMT, è tradurre questo desiderio in click di prenotazione, portando i turisti a visitare non solo questa meravigliosa regione, la Campania, questa stupenda città, Napoli, ma tutto il Sud, in particolare, e chiaramente tutta l’Italia”.

“Per il Sud Italia – ha affermato Caramanna – il turismo è veramente un traino fondamentale per l’economia. Qui in Campania abbiamo visto dai dati che in questo momento bisogna puntare su un turismo di qualità, altospendente: in media il turista che arriva in Campania spende di più rispetto ai turisti che arrivano in altre Regioni d’Italia. E la narrazione fatta dai turisti che tornano a casa è positiva: Napoli e tutta la Campania sono un’ottima destinazione turistica”.