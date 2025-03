ITA Airways alla BMT

- pubblicità -

ITA Airways partecipa anche quest’anno alla Borsa Mediterranea del Turismo, la più importante fiera B2B del Mediterraneo arrivata alla sua XXVIII edizione, che si tiene a Napoli dal 13 al 15 marzo.

La Compagnia è presente alla fiera con uno stand all’insegna del Made in Italy presso il Padiglione 5 (numero 5027-5028-5029) che accoglierà i principali buyers nazionali ed internazionali e i maggiori operatori del settore.

“Siamo felici di essere nuovamente presenti alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli. – ha dichiarato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare – Il Sud Italia è per noi strategico, sia per il traffico outgoing che per quello incoming. I dati in nostro possesso lo confermano: nel 2024 abbiamo trasportato oltre 7 milioni di passeggeri da Roma e Milano verso le destinazioni del Sud Italia e nella prossima stagione estiva offriremo oltre 500 frequenze settimanali verso Bari, Brindisi, Napoli, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cagliari, Alghero, Palermo, Catania, Lampedusa e Pantelleria. – ha aggiunto il CCO – Inoltre, Napoli ospiterà la prima delle sette tappe (Napoli-Palermo-Catania-Roma-Milano-Venezia-Bari) del nostro roadshow Italy Sales, durante il quale incontreremo circa 800 rappresentanti delle agenzie di viaggio del territorio, partner per noi essenziali”.

La BMT è l’occasione per ITA Airways di presentare la stagione Summer 2025 in cui la Compagnia opererà 59 destinazioni, di cui 16 nazionali, 27 internazionali e 16 intercontinentali a cui si aggiungono ulteriori 12 destinazioni stagionali operate nel picco estivo, di cui 3 nazionali e 9 internazionali, selezionate tra le mete più gettonate del turismo del Mediterraneo, raggiungibili da Roma Fiumicino e Milano Linate, tra cui: Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia. A partire dal 30 marzo i passeggeri di ITA Airways potranno inoltre beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con cinque compagnie del Gruppo Lufthansa: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti.

Novità della prossima stagione Summer 2025 anche i collegamenti con la città di Olbia da e per Torino dal 26 luglio al 6 settembre, con l’obiettivo di assicurare una mobilità di qualità a tutti i cittadini italiani contribuendo alla connettività dei territori e allo sviluppo del Sistema Paese. Importante novità è anche la nuova rotta internazionale Milano Linate-Monaco, operata con due frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì, e una frequenza il sabato e la domenica a partire dal 30 marzo.

Inoltre, dal 7 novembre 2025 ITA Airways opererà per la prima volta il collegamento Roma Fiumicino – Mauritius, con 2 frequenze settimanali.

Allo stand della Compagnia sarà possibile anche iscriversi a Volare, il programma fedeltà di ITA Airways che ha già superato i 2,8 milioni di soci. Il programma conta 39 partner commerciali appartenenti ai settori dell’hôtellerie, della mobilità e della finanza.

Tutti i voli di ITA Airways possono essere acquistati su ita-airways.com, attraverso il Customer Information Assistance Office della compagnia, nelle agenzie di viaggio e presso gli sportelli aeroportuali.