Itabus, novità estate 2025 per la Campania

Arriva l’estate e Itabus aumenta i servizi per accompagnare i suoi viaggiatori verso le mete più ambite della stagione. La società, parte del Gruppo Italo, ad oggi conta su una flotta di 100 bus, 80servizi quotidiani e 126 località collegate da Nord a Sud, oltre alle mete europee connesse.

In vista delle vacanze, forte il focus per le destinazioni turistiche tra cui quelle della Campania. Dominano Pompei e Sorrento: mete richieste tutto l’anno da viaggiatori italiani e stranieri, provenienti da tutto il mondo.

2 servizi giornalieri (partenze da Sorrento alle 18:25 e da Pompei alle 19:30, arrivi a Sorrento alle 13:30 e a Pompei 12:25) per collegare queste perle a città quali Roma, Siena, Bologna, Milano o Torino (per citarne alcune).

Sempre attivi, poi, i collegamenti da Napoli verso le mete balneari di Gallipoli, Taranto, Sibari, la Sicilia e la riviera romagnola.

Novità strategiche a supporto della forte domanda turistica in programma: un’estate 2025 che si prospetta migliore della passata (che già aveva fatto registrare cifre record) all’insegna di una crescita sia di spostamenti interni che di arrivi dall’estero. Proprio per i turisti che si sposteranno in aereo, sono attesi solo tra giugno e settembre 27 milioni di turisti aeroportuali (circa 19 di questi provenienti dall’estero)[1], Itabus conferma i collegamenti tra le principali città italiane e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Bergamo Orio Al Serio, Venezia Marco Polo e Catania Fontanarossa. Vacanzieri che arrivano anche via mare, motivo per cui Itabus (in sinergia con Italo) serve i porti di Napoli, Venezia e Civitavecchia in connessione con le navi di MSC Crociere.

“L’estate appena iniziata sta facendo registrare una grande voglia di Italia. Turisti da tutto il mondo arrivano e vogliono visitare le nostre città e raggiungere le nostre coste. Abbiamo attivato questi nuovi servizi proprio per portare i viaggiatori nelle località maggiormente richieste. La Campania è da sempre una regione che ci regala molte soddisfazioni e siamo certi che i nuovi servizi verranno apprezzati dai passeggeri. Serviamo mete richieste da tutto il mondo, abbiamo connessioni intermodali verso il porto, tutte offerte per agevolare gli spostamenti di chi viaggia” commenta Francesco Fiore, Amministratore Delegato di Itabus.

La Campania è servita da Itabus con 1120 collegamenti giornalieri e sono connesse città quali Salerno, Napoli, Avellino, Pompei, Sorrento, Caserta, Grottaminarda e Benevento.

[1] https://www.enit.it/it/litalia-tra-la-mete-piu-ambite-dellestate-2025