Italo sbarca al Porto di Napoli

Cresce l’offerta intermodale del gruppo Italo: dopo il successo treno + bus con le soluzioni di viaggio Italo-Itabus (che dallo scorso autunno hanno debuttato anche all’estero), la rete multimodale si estende anche alle navi da crociera.

Una mossa che la società studiava da tempo e che prenderà il via dal 1° aprile. Dalle principali città italiane come Torino, Milano, Bologna o Firenze (per fare degli esempi) si arriva con Italo in stazione e da lì si prende, con il vantaggio di un unico biglietto, Itabus per raggiungere diversi porti italiani tra cui quello di Napoli.

Lo scalo portuale napoletano sarà servito da 15 collegamenti al giorno. Alcuni servizi saranno utilizzati in connessione con le partenze delle navi di MSC Crociere, mentre altri sono stati studiati per servire il porto e collegare anche gli altri servizi marittimi verso tutte le altre destinazioni.

Ci sono treni Italo in arrivo da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Rosarno, Vibo Pizzo, Lamezia Terme, Paola, Scalea, Maratea, Sapri, Vallo della Lucania, Agropoli Castellabate, Salerno, che fermano a Napoli Centrale. Alla stazione pronto Itabus che accompagna i viaggiatori al porto cittadino (con 2 fermate: Porto Immacolatella e Porto Stazione Marittima). Stessa cosa valida per i turisti che arrivano al porto di Napoli e vogliono raggiungere le altre città italiane. Con Itabus fino alla stazione e poi si prende Italo.

Orari studiati per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri: servizi bus che partono dalle 7:15 della mattina fino alle 18:30 la sera. Per fare degli esempi: si parte da Milano con Italo alle 6:15, si prende Itabus a Napoli alle 11:25 e si arriva al porto alle 11:35; oppure si parte dal porto alle 13, si prende Italo alle 14:20 per essere a Roma alle 15:30, a Milano alle 19:20 e a Torino alle 20:30.

“Il porto di Napoli rappresenta un hub strategico nel settore della mobilità e dei trasporti. Con i nostri bus siamo in grado di offrire collegamenti ai viaggiatori che arrivano in città con il treno e che devono poi prendere una nave, o viceversa. Si tratta di un vero modello di intermodalità, che crescerà sempre più data la forte domanda da parte del mercato” afferma Francesco Fiore, Amministratore Delegato Itabus.