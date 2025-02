La Regione Campania alla Bit di Milano

- pubblicità -

La Regione Campania sarà tra i protagonisti della BIT 2025, la Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a Fieramilano Rho dal 9 all’11 febbraio.

Presso lo stand dedicato (Padiglione 11), si svolgeranno incontri, talk e conferenze per valorizzare il patrimonio turistico campano, con particolare attenzione ai borghi del benessere, alle isole e alle aree marine protette.

L’evento, per gli operatori del settore, prenderà il via domenica 9 febbraio alle ore 10.30 con la conferenza “Il turismo in Campania: progetti, opportunità, prospettive”, alla quale interverranno il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, l’Assessore al Turismo Felice Casucci, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e il Presidente di Unioncamere Campania Tommaso De Simone.

Durante l’incontro, Alessandro Paglia presenterà un’analisi dei dati ISNART-Unioncamere sul turismo regionale.

Le iniziative proseguiranno nei giorni successivi con ulteriori incontri dedicati alle strategie di sviluppo del turismo in Campania, evidenziando il potenziale del territorio in chiave sostenibile e innovativa.