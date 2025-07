Le feste di Sant’Anna e di Ferragosto al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento

- pubblicità -

L’estate al Grand Hotel Excelsior Vittoria, l’iconico hotel 5 stelle lusso di Sorrento affacciato sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, si annuncia ricca di emozioni, gusto e bellezza. Due appuntamenti esclusivi, ormai divenuti tradizione, animeranno la stagione all’insegna dello stile: la Festa di Sant’Anna e la Festa di Ferragosto.

Il 28 luglio 2025 si celebrerà “Set It On Fire – A Night of Wonder”, la serata dedicata alla festa di Sant’Anna. In un’atmosfera sospesa tra eleganza e incanto, la spettacolare Terrazza Vittoria sarà il palcoscenico di un evento che accende lo stupore: un viaggio sensoriale che fonde fascino senza tempo e vibrazioni contemporanee. La serata inizierà alle ore 19:30 con un aperitivo di benvenuto a bordo piscina presso L’Orangerie Pool Side Bar & Restaurant, per proseguire poi con la cena spettacolo sulla Terrazza Vittoria. La cucina firmata dall’Executive Chef Antonino Montefusco, alla guida dello stellato Terrazza Bosquet, proporrà un menu tematico sofisticato e sorprendente, accompagnato da performance artistiche che animeranno la serata. Il dress code invita ad osare con eleganza: nero con un tocco di luce, oro con carattere, rosso con passione. La serata si concluderà con un indimenticabile spettacolo pirotecnico, per un’esperienza da vivere con tutti i sensi.

Il 15 agosto 2025, invece, sarà la volta di “VIVA LA VIDA – Un Ferragosto che celebra la luce, il colore e la forza del vivere”. In una cornice informale e vivace, che unisce la piscina all’agrumeto del ristorante L’Orangerie Pool Side Bar & Restaurant, la festa di Ferragosto diventa un omaggio alla vita, all’estate più intensa e al piacere dello stare insieme. Si inizierà alle 19:30 con aperitivo all’Orangerie, musica, cocktail d’autore e la cucina firmata dall’Executive chef Antonino Montefusco. Il tema dell’evento richiama un’estetica vibrante e poetica: il dress code suggerisce colori vivaci, stampe floreali e tocchi artistici per celebrare la bellezza della vita. Anche in questa occasione, lo spettacolo pirotecnico finale illuminerà la serata, che si concluderà sulla Terrazza Vittoria in una atmosfera di festa, musica e danza. Entrambe le serate sono aperte anche alla clientela esterna. Ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza immersiva, capace di unire raffinatezza e convivialità in uno scenario tra i più affascinanti del Mediterraneo.

Per informazioni e prenotazioni:

fb.ristorante@exvitt.it +39 081 8777111