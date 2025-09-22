Live Napoli, incoming b2b turistico

Data e luogo
Domenica 12 ottobre 2025
Centro Congressi – Stazione Marittima di Napoli
Inizio lavori: ore 9:30
Contenuti dell’iniziativa
Il programma prevede:
• tre workshop tematici dedicati ai segmenti MICE, Leisure e Luxury, pensati per approfondire i trend del settore e valorizzare le peculiarità dell’offerta locale;
• incontri B2B con circa 35 buyer internazionali accuratamente selezionati da Italian Exhibition Group – TTG Travel Experience di Rimini;
• gestione degli appuntamenti tramite una piattaforma digitale, che consentirà alle imprese partecipanti di organizzare in modo mirato la propria agenda di incontri;
• momenti di networking e confronto, volti a creare nuove sinergie e a promuovere la ricchezza e la varietà del sistema turistico cittadino.
Soggetti ammessi
L’iniziativa è rivolta alle imprese turistiche con sede o attività prevalente a Napoli e con almeno il 70% del fatturato riferito alla destinazione, in particolare:
• strutture ricettive;
• agenzie di viaggio incoming;
• agenzie immobiliari e locazioni turistiche;
• fornitori di servizi per il turismo.
Modalità di iscrizione
Le iscrizioni online saranno attive dal 12 al 19 settembre 2025 sul sito www.b2blivenapoli.it.
Dal 24 settembre al 3 ottobre 2025, le imprese registrate e ammesse potranno accedere alla piattaforma per pianificare e gestire la propria agenda di appuntamenti.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: info@dmo.napoli.it.
