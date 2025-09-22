Live Napoli, incoming b2b turistico

- pubblicità -

L’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli è lieto di presentare Live Napoli, un nuovo appuntamento B2B concepito per rafforzare la presenza della città sui mercati internazionali e favorire la crescita del settore turistico locale.

L’iniziativa intende offrire alle imprese del comparto l’opportunità di entrare in contatto diretto con operatori stranieri di rilievo, consolidando così il posizionamento di Napoli tra le principali destinazioni italiane per il turismo LEISURE, MICE e LUXURY.

Data e luogo

Domenica 12 ottobre 2025

Centro Congressi – Stazione Marittima di Napoli

Inizio lavori: ore 9:30

Contenuti dell’iniziativa

Il programma prevede:

• tre workshop tematici dedicati ai segmenti MICE, Leisure e Luxury, pensati per approfondire i trend del settore e valorizzare le peculiarità dell’offerta locale;

• incontri B2B con circa 35 buyer internazionali accuratamente selezionati da Italian Exhibition Group – TTG Travel Experience di Rimini;

• gestione degli appuntamenti tramite una piattaforma digitale, che consentirà alle imprese partecipanti di organizzare in modo mirato la propria agenda di incontri;

• momenti di networking e confronto, volti a creare nuove sinergie e a promuovere la ricchezza e la varietà del sistema turistico cittadino.

Soggetti ammessi

L’iniziativa è rivolta alle imprese turistiche con sede o attività prevalente a Napoli e con almeno il 70% del fatturato riferito alla destinazione, in particolare:

• strutture ricettive;

• agenzie di viaggio incoming;

• agenzie immobiliari e locazioni turistiche;

• fornitori di servizi per il turismo.