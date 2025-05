MSC Crociere, a Napoli estate record

- pubblicità -

Per la prima volta a Napoli è arrivata MSC Seaside, vero gioiello “made in Italy” della flotta MSC Crociere. Per l’occasione si è svolta la tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine e dei rappresentanti del settore marittimo, accolti dal comandante della nave, Domenico Calise.

“L’arrivo di MSC Seaside nel porto di Napoli porta a pieno regime la nuova stagione estiva della Compagnia nel capoluogo partenopeo” sottolinea Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere. “È, infatti, la quarta nave che ogni settimana farà da sfondo al porto di Napoli, stagliandosi ogni sabato davanti al profilo del Vesuvio, oltre a MSC World Europa ogni lunedì, MSC Magnifica ogni martedì e MSC Divina ogni giovedì. Quattro navi che durante tutta la stagione estiva toccheranno il porto di Napoli ben 100 volte, movimentando oltre mezzo milione di turisti nella città partenopea e generando un significativo indotto turistico, economico e occupazionale”.

“Si tratta di un vero e proprio record, visto che in passato Napoli non ha mai visto attraccare 4 navi di una stessa compagnia a settimana. Un’ulteriore testimonianza di quanto Napoli e la Campania siano centrali nelle strategie di MSC Crociere” ha concluso Massa.

MSC Seaside è una delle navi più sofisticate mai costruite da Fincantieri, con un design rivoluzionario e riconoscibile grazie alla caratteristica poppa dalla forma slanciata. È stata la prima nave dotata di una promenade esterna che gira intorno allo scafo che permette agli ospiti di godersi il mare più da vicino. Grazie ai numerosi spazi pubblici di cui è dotata, MSC Seaside è in grado di offrire un intrattenimento di primo livello, una serie di nuovi ristoranti tematici di cucina internazionale, strutture adatte alle famiglie, l’MSC Yacht Club, punto di riferimento per gli ospiti più esigenti che sono alla ricerca di lusso e privacy, strutture di ogni genere per lo sport e il benessere e molto altro ancora.

La nave partirà da Napoli ogni sabato alla volta di Livorno, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Palermo, prima di terminare la crociera di nuovo a Napoli il sabato successivo. Il 25 ottobre la nave partirà da Napoli per dirigersi verso i Caraibi, dove trascorrerà la prossima stagione invernale con crociere in partenza da Miami.

MSC Seaside in numeri: