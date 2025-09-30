Museo San Gennaro e Ipogeo Cristallini, via al biglietto unico

- pubblicità -

Dal 1 ottobre 2025 sarà possibile visitare il Tesoro di San Gennaro e l’Ipogeo dei Cristallini acquistando un unico biglietto di ingresso integrato per ammirare la storia, la cultura e l’arte custodite nei due siti storici nel cuore di Napoli.

Il nuovo biglietto combinato offrirà al pubblico la possibilità di acquistare a un prezzo vantaggioso l’ingresso ai due siti museali, risparmiando rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

L’ingresso unico a persona per la visita con audioguida avrà il costo speciale di € 22,00 (anziché € 28,00 – ingressi singoli € 14,00 Tesoro di San Gennaro e € 14,00 Ipogeo dei Cristallini). Tariffe vantaggiose anche per il biglietto ridotto (€ 17,00) e biglietti gratuiti per i bambini fino a 12 anni.

I biglietti integrati potranno essere acquistati in loco direttamente nelle rispettive biglietterie dei musei o prenotando sui siti internet dei due musei: tesorosangennaro.it e ipogeodeicristallini.org e sulla piattaforma ohmyguide.it.

A firmare l’accordo di collaborazione Francesca Ummarino, Direttrice Tesoro di San Gennaro e Alessandra Calise Martuscelli, Direttrice Ipogeo dei Cristallini.

Con questa nuova iniziativa prosegue il percorso avviato dal Museo del Tesoro di San Gennaro e da D’Uva srl, l’azienda che gestisce i servizi museali del museo dedicato al Santo Patrono: dopo gli accordi per i biglietti combinati con il Pio Monte della Misericordia e il Museo Filangieri, oggi è la volta dell’Ipogeo dei Cristallini, uno dei più preziosi gioielli archeologici, rara testimonianza di pittura ed architettura ellenistica, situato nel cuore del Rione Sanità-Vergini.

Obiettivo comune delle due istituzioni è creare nuove opportunità di diffusione della cultura, portando avanti in modo consapevole l’idea che la collaborazione fra siti storici del centro della città, possa essere sempre di più una risorsa per tutti.

***

Biglietto unico Tesoro di San Gennaro e Ipogeo dei Cristallini

Info e costi

€ 22,00 a persona / € 17,00 ridotto

Gratuito per bambini fino a 12 anni, disabili, guide turistiche

Tesoro di San Gennaro / Via Duomo 149, 80138 Napoli

Orari Museo: tutti i giorni: dalle 9:30 alle 18:00 (ultimo ingresso 17:00)

www.tesorosangennaro.it

Ipogeo dei Cristallini / Via dei Cristallini 133, 80137 Napoli

Orari: da martedì a domenica ore 10 – 15

www.ipogeodeicristallini.org