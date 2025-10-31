- pubblicità -

Napoli si prepara a svelare il suo volto più misterioso con “Napoli Esoterica – Halloween Edition”, il tour-evento ideato da Partenope in Tour per il 1° novembre, dalle 17:30 alle 19:30, con partenza da Piazza del Gesù.

Un appuntamento speciale dedicato agli amanti dei miti, delle leggende e del folklore partenopeo, in un percorso che intreccia storia, superstizione e tradizione popolare, proprio nei giorni in cui la città celebra la Festa dei Morti, uno dei momenti più sentiti della cultura napoletana.

Nel cuore del Centro Storico di Napoli, Patrimonio UNESCO, i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei culti antichi e delle credenze che da secoli abitano le strade e i vicoli della città. Tra simboli, racconti e curiosità, si entrerà in contatto con quell’esoterismo “made in Napoli” che continua a esercitare un fascino inalterato.

La serata culminerà con un intervento teatrale dal vivo che vedrà protagonista una delle figure più iconiche e controverse del folklore locale: il Munaciello, spirito dispettoso e misterioso, custode o persecutore a seconda di chi lo evoca. Un’esperienza coinvolgente, adatta anche ai più piccoli, che unisce divulgazione, performance e suggestione scenica.

Un’occasione unica per vivere Napoli come non l’avete mai vista: tra realtà e leggenda, nel magico confine tra sacro e profano.

Dettagli dell’evento

Data: venerdì 1° novembre 2025

Orario: 17:30 – 19:30 (durata circa 2 ore)

Punto di incontro: Piazza del Gesù, ore 17:15

Costo: €20 a persona (auricolari inclusi per gruppi oltre 10 persone) – €5 under 12

Prenotazioni: WhatsApp +39 351 429 4488 oppure info@partenopeintour.com

(indicare nome e numero partecipanti)