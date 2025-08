Navetta Pompeii Artebus da lunedì 4

- pubblicità -

Un collegamento più diretto per i siti archeologici di Stabia, all’interno della città di Castellammare di Stabia per favorire la visita dei numerosi turisti che soggiornano nella città.

Tanti gli ospiti delle strutture ricettive di Castellammare, spesso desiderosi di conoscere i luoghi di cultura della città e poterli raggiungere agevolmente, a cui destinare un servizio dedicato.

È per questo che il Parco, in accordo con il comune di Castellammare di Stabia, ha inteso potenziare i percorsi di collegamento con i siti archeologici della Grande Pompei presenti sul territorio stabiese (Villa Arianna, Villa San Marco, Museo archeologico di Stabia Libero D’orsi) spostando – dal 4 agosto – il servizio navetta Pompeii Artebus dedicato a Stabia, direttamente a Castellammare. Da Pompei-Piazza Esedra continueranno invece a partire le navette per i siti di Oplontis e Boscoreale.

I turisti che da Pompei intenderanno raggiungere le ville e il Museo archeologico di Stabia potranno raggiungere la città di Castellammare in circumvesuviana (linea Napoli – Sorrento – fermata Castellammare di Stabia) e da lì utilizzare la navetta, recandosi presso la fermata di Piazza Unità d’Italia (o Piazza Circumvesuviana fronte via Regina Margherita).

La navetta partirà da Piazza Giovanni XXIII a partire dalle ore 11.30 ed effettuerà un percorso urbano con alcune fermate all’interno della città, fino a raggiungere Villa Arianna, Villa San Marco e il Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi con ultima corsa alle ore 18.00. Questa soluzione intende migliorare l’accessibilità, favorendo spostamenti più veloci tra i 3 siti Stabiesi.

“Questo collegamento più diretto per i siti archeologici di Stabia, grazie alla Navetta Pompei Artebus, rappresenta un passo importante per il territorio stabiese – commenta il Direttore Zuchtriegel – Non è solo una soluzione logistica, ma un vero e proprio ponte culturale che ci permette di promuovere l’idea di una “Grande Pompei”, un parco archeologico diffuso, valorizzando un’area come Stabia, così ricca di tesori. Incoraggiando i turisti a esplorare anche le magnifiche ville di Stabia, distribuiamo i flussi di visita e i benefici economici su un’area più vasta. Siamo fiduciosi che questa iniziativa renderà l’esperienza di visita ancora più completa e indimenticabile”.

“Siamo entusiasti di questo nuovo servizio che rende finalmente più semplice e diretto l’accesso ai nostri straordinari tesori archeologici e al Museo Libero d’Orsi. È un passo concreto verso la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, reso possibile grazie alla proficua sinergia con il Parco Archeologico di Pompei. Insieme al direttore del Parco, Gabriel Zuchtrighel, e alla direttrice del Museo di Stabia, Maria Rispoli, che ringrazio, stiamo costruendo un modello virtuoso di promozione territoriale e accoglienza, rispondendo concretamente alle esigenze dei tanti visitatori che scelgono la nostra Castellammare come meta turistica” – aggiunge il Sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza..

Per maggiori informazioni sui percorsi e gli orari della Circumvesuviana si prega di consultare il sito web ufficiale della vesuviana o le biglietterie locali.

Per le navette Pompeii Artebus consultare www.pompeiisites.org

Di seguito il percorso della Navetta Pompeii Artebus Stabia a partire dal 4 agosto:

· Piazza Giovanni XXIII (area sosta bus delimitata da segnaletica orizzontale ci colore giallo)

· Piazza Circumvesuviana fronte via Regina Margherita (area sosta bus delimitata da segnaletica orizzontale ci colore giallo)

· Altezza Centro laser su via Puglia (area sosta bus delimitata da segnaletica orizzontale ci colore giallo)

· Museo archeologico di Stabia Libero D’Orsi/ Reggia di Quisisana

· Villa Arianna

· Villa San Marco

QR-Code Orari Navetta: