Pasqua, piano integrato accoglienza turisti

In occasione delle Feste di Pasqua, dei ponti del 25 aprile e del 1°maggio e alla notevole affluenza di visitatori prevista in città (l’Osservatorio turistico cittadino stima l’arrivo di 1 milione di turisti), la task force interassessorile del Comune di Napoli si è riunita per predisporre il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati a migliorare l’accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città fino al 4 maggio. Di seguito le attività messe in campo dagli Assessorati al Turismo, alla Mobilità, alla Salute e al Verde, alla Polizia Municipale.

Nasce l’Infopoint Itinerante: la minicar dell’accoglienza che porta Napoli nel cuore dei turisti

La nuova minicar dell’accoglienza è pronta a diventare un punto di riferimento per chi visita Napoli.

Si tratta di un infopoint mobile che si muove tra il centro storico, le piazze principali e il lungomare, offrendo assistenza, materiali informativi, suggerimenti e un sorriso a chi arriva in città.

L’idea nasce dalla volontà dell’Assessorato al Turismo di portare l’informazione turistica là dove c’è più bisogno, rendendola accessibile, dinamica e vicina alle persone.

In questa piccola vettura, riconoscibile per la sua grafica accattivante ei colori del brand “Vedi Napoli e poi torni”, formato personale, pronto a rispondere in più lingue, segnalerà eventi, trasporti, attrazioni, percorsi culturali e consigli su come vivere la città in modo autentico.

Dall’11 aprile al 4 maggio, la stazione mobile si muoverà tra il centro e il lungomare lungo quattro direttrici: da piazza del Plebiscito verso Piazza dei Martiri, passando da via Chiaia; da Piazza Vittoria al Circolo Canottieri, passando dal Lungomare Caracciolo; da piazza Dante a Piazza del Plebiscito, passando da via Toledo; da via Duomo a San Gregorio Armeno, passando da Via dei Tribunali.

La minicar integra il servizio dei 4 Infopoint in legno dislocati presso il Molo Beverello, in via Morghen, in Piazza del Gesù e in Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console) che resteranno operativi come di consueto tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con personale in grado di fornire indicazioni e materiali sulle principali rassegne in corso e luoghi da visitare a Napoli.

Servizi igienici pubblici

– N. 8 bagni fissi in piazza Trieste e Trento.

– N. 5 bagni chimici mobili (n. 1 in via Riviera di Chiaia; n. 2 via Mezzocannone; n. 2 via Cesare Battisti n. 40, angolo via Fabio Filzi).

Per i trasporti, l’Assessorato alla Mobilità comunica i servizi potenziati per l’occasione



Ogni sera, almeno una delle due funicolari del Vomero – Chiaia o Centrale – resta operativa fino a tardi assicurando a cittadini e turisti la possibilità di muoversi comodamente tra il centro e la zona collinare anche nelle ore serali.

Per la Linea 1 e le Funicolari, resta in vigore il prolungamento serale dell’orario nei weekend. Ecco il dettaglio:

– La Funicolare Centrale il venerdì e sabato effettua l’ultima corsa alle ore 2:00, domenica mercoledì e giovedì alle ore 0:30 e lunedì e martedì alle ore 22:30.

– La Funicolare Chiaia il venerdì e sabato effettua l’ultima corsa alle ore 2:00, domenica, lunedì e martedì alle ore 0:30 e mercoledì e giovedì alle ore 22:30.

Durante l’intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 10 minuti.- Tutti i venerdì e sabato l’ultima corsa di metro Linea 1 da Piscinola è alle ore 1:20, da Centro Direzionale alle ore 1:32.

Nelle giornate interessate dal prolungamento il corridoio di collegamento tra Linea 1 e Linea 2 del Museo chiuderà alle ore 23:15, il corridoio uscita Porto stazione Municipio alle ore 22:00.

Per quanto riguarda la Linea 1 della Metropolitana, durante l’intero orario di esercizio è prevista una corsa ogni 9 minuti.

– La Linea 6, che collega il quartiere Fuorigrotta con Piazza Municipio, ha ripreso le corse lungo tutta la tratta e continua a osservare l’orario 7:00-15:00.

– Per disincentivare l’uso delle auto nel centro cittadino e agevolare il parcheggio in prossimità dei terminal, sono state potenziate le linee tramviarie 412 e 421, tra parcheggio BRIN, Piazza Garibaldi, Piazza Municipio con mezzi in partenza ogni 7 minuti.

– L’ascensore di Monte Echia è accessibile da Santa Lucia dal lunedì alla domenica, dalle ore 7:00 alle ore 22:00.

Si prevede il prolungamento fino a mezzanotte che sarà comunicato nei prossimi giorni da ANM.

– Alibus: il collegamento Porto-Stazione centrale-Aeroporto sarà garantito da 12 Alibus, dovuto in più rispetto all’ordinario, che, in caso di necessità, saliranno a 13.

Su treni, funicolari e Alibus sarà possibile usare Tap&Go con pagamento con carta di credito o bancomat senza fare alcun biglietto.

Igiene urbana

Sono previsti servizi straordinari da venerdì 18 aprile a domenica 5 maggio sul fronte dell’Igiene urbana:

– Svuotamento cestini e riassetto attrezzature stradali: sono incrementati i servizi di svuotamento cestini e riassetto delle attrezzature stradali, prevedendo ulteriori passaggi in particolare nelle zone a maggiore concentrazione di turismo, shopping e passaggio del centro storico e cittadino e del quartiere Vomero.

In quest’ultimo in particolare verranno installati i nuovi cestini intelligenti (auto compattano la spazzatura e avvisano l’azienda quando sono pieni attraverso un sistema digitale) già presenti lungo via Toledo.

– Spazzamento meccanizzato:

sono previsti servizi aggiuntivi a quelli già effettuati di spazzamento meccanizzato con la seguente programmazione:

– spazzatrice da 4 mc tutti i giorni ore 4:30/10:30 (Centro storico, Decumani, Centro commerciale);

– spazzatrice da 2 mc tutti i giorni nel turno pomeriggio a supporto dello spazzamento manuale.

– Spazzamento manuale: è previsto il potenziamento dello spazzamento manuale pomeridiano in tutte le zone del centro storico e commerciale (zona Decumani, via Toledo e Quartieri Spagnoli, Quartiere Chiaia e strade che presentano criticità di volta in volta rilevate).

– Diserbo stradale: è previsto il potenziamento del diserbo meccanico nelle zone a maggiore affluenza, in particolare in prossimità degli edifici religiosi.

Inoltre, sarà effettuato in vista dell’inizio della primavera anche il diserbo chimico laddove possibile.

– Lavaggio stradale, lavaggio campane e cestini gettacarte: saranno incrementati i servizi di lavaggio stradale nelle aree pedonali, sui marciapiedi e nelle piazze a maggiore affluenza, anche con l’ausilio di sostanza sanificante, nelle zone del centro storico e nelle aree commerciali, nonché delle campane e dei cestini gettacarte presenti in tali aree.

– Raccolta cartoni: viene potenziato il servizio di raccolta dei cartoni nel periodo prepasquale presso le utenze presenti in tutte le strade della città maggiormente interessate dallo shopping, dal passeggio e dalla presenza di attività commerciali.

Sul fronte della sicurezza

La Polizia Locale garantirà un maggior presidio del territorio intensificando le attività di contrasto all’abusivismo commerciale su via Toledo, sul lungomare e nel centro storico ei controlli contro la movida selvaggia assieme alle altre forze di Polizia.

Proseguiranno i controlli già messi in campo nei fine settimana precedenti contro l’abusivismo in strada (ambulantato e parcheggio).

In particolare, si proseguirà alle verifiche sui TAXI presso Porto, Aeroporto e Piazza Garibaldi.

Siti chiusi nei giorni festivi

– Castel Nuovo e il suo Museo Civico saranno visitabili nei regolari orari di apertura, festivi esclusi.

– Castel dell’Ovo, PAN e Casina Pompeiana chiusi per lavori.

– Il Complesso di San Domenico Maggiore osserverà il regolare orario di apertura, rimanendo chiuso domenica e festivi.

– San Severo al Pendino sarà chiusa nei giorni festivi e le domeniche.

Siti aperti nei giorni festivi

– Il Complesso dell’Annunziata aperto anche nei festivi, comprese le domeniche.

– Chiesa di Santa Croce e Purgatorio ⁩al Mercato segue orario regolare, quindi resta aperta dal martedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 10:00 alle 18:00.quindi aperta a Pasqua e chiusa a Pasquetta.