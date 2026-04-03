Pasquetta 2026, torna l’eco-escursione sul Vesuvio

- pubblicità -

Anche quest’anno si rinnova la tradizione del Lunedì in Albis sul Vesuvio, un appuntamento speciale per trascorrere Pasquetta 2026 nella natura, tra trekking, sostenibilità e panorami spettacolari.

Lunedì 6 aprile 2026 torna infatti l’attesa eco-escursione di Pasquetta sul Vesuvio, una suggestiva passeggiata organizzata dall’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare e dall’associazione culturale Econote.

L’iniziativa propone un’esperienza di trekking sostenibile nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, su uno dei sentieri più verdi e affascinanti dell’area protetta.

La Pasquetta 2026 nella natura del Vesuvio sarà un’occasione per trascorrere una giornata immersi nel verde con un’eco-escursione nella Riserva Forestale Alto Tirone, uno degli ambienti più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio.

L’escursione sarà accompagnata da guide naturalistiche ed escursionistiche esperte, pronte a raccontare curiosità su flora, fauna e geologia del vulcano.

Il percorso scelto è semplice e adatto a tutti, perfetto anche per famiglie con bambini a partire dagli 8 anni.

Orari dell’eco-escursione di Pasquetta 2026

Sono previste due partenze una al mattino e una al pomeriggio:

Mattino – ore 10:00 (rientro previsto ore 13:00)

(rientro previsto ore 13:00) Pomeriggio – ore 15:00 (rientro previsto ore 18:00)

I posti sono limitati e la partecipazione è possibile solo con prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale di Vesuvio Natura da Esplorare attraverso questo link: www.vesuvionatura.it/pasquetta-sul-vesuvio a cui segue una mail di conferma della prenotazione con i dettagli per partecipare.

La quota di partecipazione per l’eco-escursione di Pasquetta sul Vesuvio è:

20 euro per gli adulti

10 euro per bambini e ragazzi fino ai 16 anni

La quota include parcheggio e accesso alla sede operativa dell’associazione (con bagno, shop e piccolo museo mineralogico).

Il sentiero: Riserva Forestale Alto Tirone (Sentiero 4)

L’escursione si svolgerà lungo il Sentiero n.4 della Riserva Forestale Alto Tirone, uno dei percorsi più affascinanti e tutelati del Monte Vesuvio.

Difficoltà: facile, adatto a tutti

facile, adatto a tutti Consigliato: dai 8 anni in su

dai Lunghezza: 4 km andata e ritorno

4 km andata e ritorno Dislivello: 80 metri

80 metri Quota massima: 625 m s.l.m.

625 m s.l.m. Durata: circa 3 ore A/R

Il sentiero attraversa il celebre Piano delle Ginestre e si sviluppa su uno stradello prevalentemente pianeggiante, circondato da muretti a secco e vegetazione mediterranea.

Durante la passeggiata il paesaggio cambia continuamente: si alternano tratti ombreggiati nel bosco e aperture panoramiche mozzafiato, con la spettacolare vista sul Gran Cono del Vesuvio.

Un viaggio tra lava, biodiversità e panorami

Lungo il percorso si incontrano affascinanti formazioni vulcaniche, tra cui: Tunnel lavici, Lave a corda, Tre colate laviche dell’eruzione del 1944. Queste antiche lave sono oggi colonizzate da specie pioniere, tra cui il famoso lichene del Vesuvio (Stereocaulon vesuvianum), simbolo della resilienza della natura.

Il sentiero attraversa il cuore della Riserva Forestale, oggi riconosciuta come patrimonio naturale UNESCO, e rappresenta il luogo ideale per comprendere l’importanza delle aree naturali protette.

La meta finale dell’escursione è uno spettacolare piazzale panoramico affacciato sul Golfo di Napoli, da cui si gode una vista straordinaria fino alla Isola di Capri.

Durante la passeggiata sarà possibile: passeggiare immersi nella natura, scattare fotografie, fare domande alle guide naturalistiche, osservare flora e fauna, rilassarsi e godersi il panorama, scoprire la storia geologica del Vesuvio

Per garantire la tutela dell’ambiente del Parco Nazionale del Vesuvio, durante l’escursione non è consentito accendere fuochi o braci, abbandonare rifiuti, urlare o utilizzare mezzi rumorosi, disturbare o raccogliere flora e fauna, bivaccare e allontanarsi dalla guida.

Le associazioni organizzatrici

Vesuvio Natura da Esplorare

Vesuvio Natura da Esplorare è un’associazione di promozione sociale nata nel 2013 che organizza escursioni guidate sui sentieri del Vesuvio durante tutto l’anno. Il progetto nasce dall’impegno di naturalisti, biologi e geologi con l’obiettivo di promuovere conoscenza, rispetto e tutela della natura.

Econote

Econote è un magazine e associazione culturale green che da oltre 18 anni racconta storie da un mondo più sostenibile, promuovendo eventi, cultura ambientale e turismo responsabile.