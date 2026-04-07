Pasquetta, la carica dei 400.000

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C’è chi, approfittando del primo sole, non ha esitato ad affollare le spiagge di Napoli. Le calette di Posillipo sono state tra le più frequentate, con qualcuno che ha persino inaugurato la stagione dei tuffi. Folla record anche sul lungomare, dove turisti e residenti hanno scelto di godersi una giornata pienamente primaverile.

Il centro storico, già strapieno nel weekend pasquale, continua a essere affollato anche nel lunedì in albis. Molte strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito, anche se un bilancio preciso sarà possibile solo nelle prossime ore.

I segnali sono tutti positivi e trovano conferma nei dati regionali. Il centro studi di Confesercenti Campania stima circa 600mila turisti nell’intero territorio, di cui 400mila solo a Napoli.

Per il mese di aprile, la città dovrebbe sfiorare i 2 milioni di presenze, quasi il doppio rispetto al 2025: un incremento che testimonia una crescita ormai strutturale del comparto turistico. Il trend annuale parla di un aumento del 10–15% rispetto allo scorso anno, con una quota di turismo internazionale superiore al 55% e una permanenza media tra 2,5 e 3 notti.

Molti i visitatori italiani, più numerosi degli stranieri rallentati dalle tensioni internazionali. In tanti sono arrivati con le crociere, ma anche i collegamenti aerei hanno inciso in modo significativo: secondo Confesercenti, all’aeroporto di Capodichino sono previsti 4.189 voli nel solo mese di aprile.

A richiamare i visitatori sono i riti della tradizione e i sapori tipici della Pasqua: casatiello, pastiera di grano, botteghe e pasticcerie del centro storico prese d’assalto.

Tra le mete più fotografate resta Largo Maradona, dove il murales dedicato al Pibe de Oro continua a essere un’attrazione irresistibile.

L’offerta culturale è ampia e variegata:

Passeggiata a 40 metri d’altezza sul tetto della Cattedrale di Napoli, con vista a 360 gradi dal mare al Vesuvio.

sul tetto della Cattedrale di Napoli, con vista a 360 gradi dal mare al Vesuvio. Giardino romantico del Palazzo Reale , riaperto dopo un lungo restauro e subito tornato tra i luoghi più visitati.

, riaperto dopo un lungo restauro e subito tornato tra i luoghi più visitati. Museo Archeologico Nazionale (MANN) e altri siti cittadini con ingresso gratuito nel giorno di Pasqua, presi d’assalto da migliaia di visitatori.

Napoli si conferma così una delle capitali italiane del turismo primaverile, capace di unire mare, cultura, tradizione e un’accoglienza che continua a fare la differenza.