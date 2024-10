Piattaforma digitale “SmartLand@Pompei” per valorizzare il territorio

- pubblicità -

Terminata la fase di sviluppo tecnologico, nel corso di un incontro tenutosi martedì 1 ottobre presso il Parco Archeologico di Pompei, è stato dato l’avvio alla fase di sperimentazione della piattaforma digitale “SmartLand@Pompei – Open data per il Sistema Turistico Culturale Integrato”, sviluppata per valorizzare il territorio e le sue espressioni identitarie, connettere diversi attori pubblici e privati, far conoscere siti culturali e bellezze paesaggistiche minori.

Ideata dall’Unità Grande Pompei, diretta dal Direttore Generale supporto attuazione programmi del Ministero della Cultura Gen. Giovanni Capasso, “SmartLand @ Pompei” nasce come una piattaforma di servizi digitali utile alla divulgazione in modo coordinato dell’offerta turistica del territorio (culturale, religiosa, naturalistica, enogastronomica).

L’applicazione opererà attraverso un portale informativo pubblico e una versione mobile (già disponibile gratuitamente sugli store per dispositivi Android e iOS) che consentiranno all’utente di avere a disposizione percorsi tematici costituiti da punti di interesse, appositamente combinati per promuovere il territorio. A ogni visita degli utenti sarà associato un sistema di crediti e premialità, resi disponibili dagli operatori economici che partecipano all’iniziativa dopo aver aderito a un bando pubblico. Finalità specifica del sistema di premialità è quella di promuovere un turismo di prossimità invogliando il turista, attraverso offerte e promozioni, a vivere il territorio e approfondire la conoscenza delle sue peculiarità e dei suoi attrattori culturali minori.

L’elaborazione dei dati acquisiti dalla piattaforma consentirà, inoltre, di fornire agli operatori economici aderenti e alle istituzioni interessate informazioni sulle scelte effettuate dai turisti nella fruizione dei beni culturali e dei servizi a disposizione e, anche sulla base del contributo che l’utente fornirà esprimendo il proprio gradimento o eventuali suggerimenti, di integrare e razionalizzare l’offerta del territorio riorientando e ottimizzando servizi – pubblici e privati – offerti al visitatore.

Allo sviluppo della piattaforma collaborerà anche l’Università degli Studi di Salerno, guidata dal prof. Francesco Colace. Alcuni studenti e tutors dell’Ateneo, in virtù di una convenzione che prevede lo svolgimento di tirocini curriculari presso l’Unità Grande Pompei, collaboreranno all’implementazione della piattaforma con particolare riguardo alla definizione dei contenuti digitali, dei percorsi culturali tematici e dei relativi punti di interesse.