Premio Donna e Ospitalità, la cerimonia a Palazzo San Giacomo

Si è svolta venerdì mattina in Sala Giunta la 18°edizione del Premio Donna e Ospitalità, promosso dall’ABBAC, Associazione Italiana Bed & Breakfast, Affittacamere e Casa Vacanze in sinergia con l’Assessorato al Turismo ed alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Il Premio rappresenta un riconoscimento speciale alle operatrici del settore ricettivo e dell’ospitalità che si sono distinte per la qualità dell’accoglienza, la cura del dettaglio.

Quest’anno è stata istituita, inoltre, una sezione speciale del Premio dedicata alle professioniste che si sono distinte per il loro apporto significativo alla promozione di pratiche sostenibili nelle destinazioni campane, un riconoscimento che mira a valorizzare il ruolo delle donne come motore di innovazione e di crescita nel settore turistico, contribuendo alla crescita di un turismo più responsabile e rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

“Napoli è una città – ha dichiarato l’assessora al turismo Teresa Armato – nella quale abbiamo chiuso a maggio con quasi 10 milioni di turisti in un anno, il nostro sforzo è quello di offrire a chi viene a Napoli una città sempre più accogliente, organizzata e pulita. Oggi però siamo qui per premiare e valorizzare esperienze di imprese e di managerialità al femminile che sono l’orgoglio della nostra città. Io sono di parte perché difendo sempre la crescita e la professionalità delle donne ma penso davvero che la presenza femminile dia un quid in più in qualsiasi settore. Sono davvero contenta e onorata di poter premiare oggi alcune di queste esperienze di accoglienza al ‘femminile’”.

Il presidente di Abbac, Agostino Ingenito, ha sottolineato come “nel contesto napoletano e campano si registri una presenza femminile molto significativa nel settore dell’ospitalità, con un’alta percentuale di imprese e attività gestite da donne, spesso a conduzione familiare o come professioniste autonome. In Campania, l’imprenditoria femminile nel settore turistico rappresenta circa il 40% delle attività ricettive, con un incremento costante negli ultimi anni, e nell’area metropolitana di Napoli questa percentuale supera il 45%. Queste donne sono motore di innovazione e di crescita, contribuendo in modo determinante allo sviluppo sostenibile del turismo locale, superando le sperequazioni di genere e rafforzando l’economia delle famiglie campane”.

Le premiate per l’edizione 2025 sono: Addolorata Dimita (B&B Le Stanze Di Dolly), Claudia Testa (Locazione breve Jossa Historic Apartment), Elena Selvaggi (Casa vacanze Terrazza Principe Di San Severo), Emma Cozzi (B&B Villa San Gennariello- Portici), Patrizia Izzo (B&B Al Maschio Angioino), Patrizia Pagano (Affittacamere Dimora Conte Di Ruvo), Roberta Di Porzio (Affittacamere In Centro), Rosaria Fusco (Affittacamere Prospettiva Medina).

Premi speciali: Daniela De Gregorio (CNR ISMED), Emilia Maria Leonetti (Presidente Associazione Vivo a Napoli) e Silvana Perno (Guida turistica).

Alla cerimonia ha preso parte anche il consigliere delegato alla promozione turistica della Città Metropolitana, Vincenzo Cirillo.