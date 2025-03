Pro Loco, Unpli Campania alla BMT

- pubblicità -

L’UNPLI Campania, insieme ai Comitati Provinciali e le Pro Loco della Regione,

sarà protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) 2025, dal 13 al 15 marzo presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

Un’occasione straordinaria per vivere, esplorare e condividere le meraviglie della nostra terra, attraverso il coinvolgimento diretto delle realtà locali che custodiscono e promuovono la nostra identità culturale, naturale e storica.

“UNPLI Campania è Pro Loco: Scopri, Vivi e Condividi” è lo slogan che guiderà la partecipazione alla fiera, invitando visitatori e istituzioni a entrare in un mondo di tradizioni autentiche e paesaggi mozzafiato.

Lo stand espositivo sarà il cuore pulsante dell’incontro tra il pubblico e le Pro Loco locali, che, come custodi della memoria, raccontano la Campania in tutte le sue sfumature.

Scopri la Campania, vivi l’autenticità, condividi l’esperienza. Questo sarà il messaggio principale dell’UNPLI Campania alla BMT, un’opportunità per fare rete, condividere esperienze e scoprire come le Pro Loco possano essere leve fondamentali per lo sviluppo del turismo sostenibile e per la valorizzazione delle tradizioni che rendono unica questa Regione.

Ma non è tutto: il programma di incontri e convegni prosegue con tre appuntamenti imperdibili:

 Giovedì 13 marzo, ore 11:00-12:00

Le Pro Loco: Sentinelle di cultura e identità locale per il turismo campano

Un convegno che vedrà la partecipazione dei rappresentanti della città metropolitana e della Campania. Un confronto sul ruolo centrale delle Pro Loco nel promuovere il turismo, valorizzando tradizioni e cultura locale, una tavola aperta a tutti i Presidenti di Pro Loco che interverranno portando la propria esperienza.

 Venerdì 14 marzo, ore 16:00-17:00

UNPLI Campania Lab: Servizio civile per il futuro dei territori. Giovani volontari a confronto

Un workshop dedicato al servizio civile e al ruolo dei giovani volontari nella valorizzazione e

promozione dei territori locali. Un’occasione di confronto per raccontare la propria esperienza.

 Sabato 15 marzo, ore 11:00-12:00

Radici Culturali: Le Pro Loco custodi del patrimonio immateriale e della tradizione

Un convegno che vedrà la partecipazione dell’Assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci e del Presidente Unpli Nazionale Antonino La Spina. Un’occasione per approfondire come le Pro Loco siano protagoniste nella tutela, la promozione del patrimonio immateriale, dalle tradizioni ai mestieri, dai linguaggi alle festività che arricchiscono la Campania.

Gli eventi si terranno nella Sala Adriatico padiglione 4, dove si discuterà di come le Pro Loco possano diventare strumento essenziale per lo sviluppo sostenibile del turismo in Campania, rispettando e promuovendo il nostro patrimonio culturale e naturale.

Un invito a scoprire, vivere e condividere la bellezza della Campania targata Pro Loco!

Un’opportunità unica per partecipare alla crescita di una Regione che fa del suo patrimonio la propria forza.

Vi aspettiamo alla BMT 2025, dal 13 al 15 marzo, per vivere insieme l’emozione della nostra terra!