Randonnée Reale Borbonica, record di presenze

Sono stati 300, provenienti anche da fuori regione, i partecipanti all’ottava edizione della Randonnée Reale Borbonica. È questo l’evento cicloturistico itinerante che mette in rete il sito Unesco della Reggia di Caserta, le sue articolazioni con i siti borbonici minori e i borghi e le eccellenze materiali e immateriali “oltre la Reggia”. Il tutto tra cultura, natura e tipicità enogastronomiche.

Il Comune di Piana di Monte Verna, per il terzo anno consecutivo, è stato il luogo di partenza e arrivo della kermesse. La manifestazione è stata ideata e organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania Bici, con il sostegno del Comune di Piana di Monte Verna e in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta.

Anche quest’anno, tanti gli eventi collaterali e i percorsi culturali enogastronomici sia per i partecipanti che per gli accompagnatori, organizzati a Piana di Monte Verna con il grande impegno della Pro Loco Pianese.

La soddisfazione nelle parole del sindaco di Piana di Monte Verna Stefano Lombardi: «È stata una grandissima edizione, sia per la partecipazione dei ciclisti che di persone arrivate da fuori territorio. Grande anche l’affluenza soprattutto sabato sera con il PizzaParty organizzato dalla Pro Loco Pianese che è stata fondamentale in tutte le fasi dell’evento. La ringrazio per la cura e l’impegno messo nel ricco programma della Randonnée. Ringrazio Giuseppe Gallina di Cambia per aver scelto ancora una volta Piana di Monte Verna e per aver lavorato e gestito la manifestazione in modo impeccabile».

E aggiunge: «La presenza del direttore Tiziana Maffei nella giornata di domenica è poi la testimonianza del rapporto che si sta instaurando tra la Reggia, questo territorio e oltre la Reggia».

Ancora, il primo cittadino: «Oltre alla Reggia, un grazie alla Regione Campania, e a quanti hanno preso parte al progetto. Anche quest’anno la mission è stata centrata. Ringrazio la Cirio per aver aperto le porte dell’azienda e permesso il passaggio nel Real sito di Caccia della Fagianeria. E poi, un ringraziamento a tutti i produttori che si sono messi a disposizione per la buona riuscita dell’evento. E ancora, ringrazio per il contributo l’Aci Caserta guidato da Raffaele de Marco presidente del Consiglio Comunale di Piana di Monte Verna. Quindi, la giunta, l’amministrazione comunale, i dipendenti e la Protezione civile».

Giuseppe Gallina, vicepresidente Audax Randonneur Italia, delegato Randonnée asd Cambia e anima della manifestazione: «I partecipanti sono arrivati da tutta Italia, dalla Lombardia alle Marche, dal Lazio a tutto il Sud, Sicilia compresa. Molta anche la partecipazione femminile.

Grande prova per rendere quanto più inclusiva e accessibile la reale borbonica con ben 4 percorsi da 60, 120, 180 e 300 km. La Randonnée ha visto impegnata la macchina organizzativa fin dalle prime luci dell’alba. Infatti, il primo timbro di partenza dei 300 Km, come dei restanti percorsi, è stata effettuata dal sindaco Stefano Lombardi. La manifestazione ha dimostrato ancora una volta di essere l’evento ciclistico di successo della Campania».

Il presidente della Pro Loco Pianese Sabino Di Martino: «Non posso che esprimere soddisfazione per i tre giorni che hanno dato a Piana di Monte Verna un’importante centralità e visibilità a livello turistico, promozionale ed enogastronomico. Le attività svolte sul nostro territorio sono state frutto di un lavoro di progettazione che è partito mesi fa e che ci ha permesso di arrivare a questa edizione con le idee chiare e la consapevolezza di far parte di una macchina organizzatrice davvero forte, ben strutturata, ma molto complessa».

La vicepresidente della Pro Loco Pianese Rosa Mone: «Tre giorni molto impegnati, ma di grande soddisfazione. Tutte le attività sono state partecipate e apprezzate. Le visite guidate e le iniziative culturali hanno mostrato le potenzialità del nostro territorio».