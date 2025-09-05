San Gennaro Superstar domenica 21

- pubblicità -

Napoli celebra il suo patrono più amato con “San Gennaro Superstar”: un tour-evento firmato Partenope in Tour pensato per raccontare – in un’unica esperienza – la dimensione sacra e quella popolare della città, domenica 21 settembre a Porta San Gennaro (a pochi passi dalla metro Museo) con appuntamento alle ore 10.15.

I partecipanti cammineranno nel cuore del centro storico seguendo le tracce del Santo tra ex voto e reliquie, busti d’arte straordinaria e muri che parlano il linguaggio della street art: un viaggio ideale per chi cerca una visita guidata capace di unire spiritualità, storia dell’arte e identità urbana.

L’itinerario parte da Porta San Gennaro, dove l’affresco di Mattia Preti apre la scena a un racconto che tocca luoghi simbolo come il Duomo di Napoli e la maestosa Cappella del Tesoro di San Gennaro, per poi condurti fino a Piazza Riario Sforza – con la sua guglia votiva – e nelle strade dove la contemporaneità lascia il segno con opere di Roxy in the Box e di Jorit.

Un percorso curato per un pubblico ampio – turisti, cittadini, appassionati d’arte e di tradizioni partenopee – che desidera scoprire perché San Gennaro non è “solo” un Santo, ma un simbolo trasversale capace di proteggere, unire e raccontare le contraddizioni di una città unica al mondo.

Itinerario, info utili e prenotazioni: dalla Porta di San Gennaro alla street art di Jorit

Il punto di incontro è a Porta San Gennaro (a pochi passi dalla metro Museo) alle ore 10:15; partenza alle 10:30 per circa due ore di visita.

Con una guida esperta ripercorrerai le tappe fondamentali del culto e della memoria cittadina: sosta al Duomo – scrigno delle reliquie – e visita alla Cappella del Tesoro di San Gennaro, tra i massimi esempi del barocco napoletano; quindi cammino verso Piazza Riario Sforza, per osservare la guglia dedicata al Santo, e passaggio nelle strade dove l’icona di San Gennaro vive anche nell’immaginario contemporaneo, dalla street art di Roxy in the Box al grande volto firmato Jorit in direzione Forcella.

INFO EVENTO

Data: 21 settembre 2025;

Punto di incontro: Porta San Gennaro (a pochi passi dalla metro Museo);

Appuntamento: ore 10.15;

Inizio tour: 10.30;

Durata: 2h;

Costo: 10€ a persona compreso di auricolare;

Per prenotare: WhatsApp +39 351 429 4488 con un nome e numero di partecipanti | info@partenopeintour.com |

Link Evento ufficiale: https://www.partenopeintour.com/tour_evento/san-gennaro-superstar-tour-evento-alla-scoperta-di-san-gennaro/