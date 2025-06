Snav, attivi nei weekend collegamenti con isole pontine

- pubblicità -

Sabato 7 giugno hanno preso il via i collegamenti da Napoli Beverello via Casamicciola per Ponza e Ventotene, un servizio che negli ultimi anni ha riscosso un alto indice di gradimento da parte del pubblico.

I collegamenti saranno effettuati il venerdì, il sabato, domenica e lunedì fino a domenica 14 settembre con partenza da Napoli alle 7.50 e alle 15.10 mente da Ponza il rientro è programmato alle 11.15 e alle 18.00.

Gli orari operati da SNAV consentono anche visite giornaliere alle due isole dell’arcipelago Pontino con un tempo a disposizione tra le 7 e le 9 ore, ideale per una giornata di relax tra mare, sole e ottima cucina.

Il turista ha modo di visitare con tour giornaliero via mare le isole di Ponza e Palmarola grazie all’accordo stipulato da SNAV con la Cooperativa Barcaioli Ponzesi e acquistabile direttamente dal sito SNAV.IT

I tour permettono di ammirare lo stupefacente alternarsi di baie, cale, insenature, scogli, faraglioni e grotte marine che contrassegnano tutta la costa delle isole Pontine per una daily full experience a bordo di caratteristiche imbarcazioni gustando un buon piatto di pasta ed un calice di vino oltre a tanto divertimento.