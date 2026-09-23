Sulle tracce di Napoli biofilica – il trekking urbano del WWF Napoli

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Esiste una Napoli verde, agricola e sorprendentemente biofilica, nascosta tra colline, giardini, boschi e antichi luoghi di culto. È questa la Napoli che il WWF Napoli ha invitato a riscoprire domenica 20 settembre con “Sulle tracce di Napoli biofilica”.

Nell’ambito di Vespero Napoletano, promosso dal Comune di Napoli, il trekking urbano ha attraversato i paesaggi intorno al Real Bosco di Capodimonte, mettendo in relazione natura, architettura, storia e tradizioni.

Il percorso

Il percorso ha toccato la Chiesa di Santa Maria ai Monti, la Chiesa dei Santi Teresa e Giuseppe e il Giardino Torre, con particolare attenzione agli aspetti architettonici, botanici e paesaggistici.

Una passeggiata per riscoprire una caratteristica che appartiene da sempre alla storia di Napoli: il rapporto stretto tra città e natura. Giardini, boschi, orti, agrumeti e aree coltivate hanno per secoli caratterizzato il paesaggio urbano napoletano, offrendo una preziosa eredità su cui riflettere oggi, mentre le città sono chiamate ad affrontare la sfida del cambiamento climatico.

Musica e danze popolari

La giornata è stata arricchita da un laboratorio di musica e danze popolari napoletane, che ha unito la scoperta del territorio alla valorizzazione delle tradizioni locali.

Ringraziamenti

Un sentito grazie ai Padri Passionisti del Monastero di Santa Maria ai Monti, alla comunità delle Suore Carmelitane Scalze del Monastero dei Santi Teresa e Giuseppe e alla Direzione del Giardino Torre per l’accoglienza e la disponibilità.

Un ringraziamento speciale va ai volontari del WWF Napoli, che con passione, competenza e grande attivismo rendono possibili iniziative di conoscenza, divulgazione e tutela del patrimonio naturale e culturale della nostra città.

Prossimi appuntamenti

“Sulle tracce di Napoli biofilica” continua al Giardino di Babuk, nell’ambito di Urban Nature, l’evento nazionale del WWF Italia.

Al centro dell’incontro ci sarà la necessità di aumentare e qualificare il verde urbano per affrontare gli effetti del cambiamento climatico e costruire città più vivibili e resilienti.

I volontari del WWF Napoli saranno nuovamente protagonisti con nuovi percorsi di trekking urbano, alla scoperta del verde, della biodiversità e dei luoghi meno conosciuti della nostra città.

Perché il futuro di Napoli passa anche dalla capacità di ritrovare il suo rapporto con la natura.