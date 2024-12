Trenitalia, l’offerta invernale

- pubblicità -

Parte all’insegna del turismo sostenibile, dell’intermodalità e della convenienza la nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS), in vigore in Campania con il cambio orario ferroviario del 15 dicembre. Anche quest’anno una vasta gamma di servizi a misura di passeggero contraddistingue le azioni introdotte per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta invernale di Trenitalia per Frecce, Intercity e Regionale.

DAL BUSINESS AL LEISURE, L’OFFERTA DELL’ALTA VELOCITA’

Con oltre 270 collegamenti, più di 130 destinazioni raggiunte e circa 130mila posti offerti al giorno, l’offerta delle Frecce di Trenitalia – a cui si affianca quella dei FrecciaLink (fino a 14 collegamenti treno più bus) – si contraddistingue per frequenza e comfort di cui il Frecciarossa è protagonista, anche grazie alle numerose offerte dedicate in modo particolare a giovani e famiglie. Con l’offerta invernale Trenitalia rinnova il suo impegno nel garantire servizi di qualità, comfort e intermodalità per i passeggeri: più di 65 Frecce giornaliere tra Milano e Napoli, con oltre 35mila posti disponibili ogni giorno. Inoltre, grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione aumentano i posti offerti nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta. L’introduzione di nuovi collegamenti diretti, come quelli per Gorizia da Napoli e Roma, arricchisce ulteriormente l’offerta, ampliando sempre di più il numero di destinazioni servite dall’Alta Velocità. L’impegno di Trenitalia per connettere il Paese si estende lungo l’asse Nord-Sud con 16 Frecce giornaliere tra Roma e la Calabria, con fermate anche a Salerno e Napoli. Con il Frecciarossa, emblema di tecnologia e innovazione, Trenitalia si conferma un punto di riferimento per un viaggio all’insegna della sostenibilità, del comfort e della connessione tra eccellenze italiane. Infine, esteso anche alla stagione invernale/primaverile il Frecciarossa per Pompei con partenza nei festivi da Roma Termini, a conferma della crescita costante del traffico turistico.

VACANZE IN MONTAGNA E MERCATINI DI NATALE CON TRENITALIA

Anche quest’anno sono rafforzati i collegamenti con le località ad alta quota. Confermati due collegamenti Frecciarossa al giorno tra Napoli e Bolzano, con fermata anche a Rovereto e Trento per raggiungere le località montane più suggestive.

Con Regionale, inoltre, sarà possibile raggiungere eventi natalizi e mercatini di Natale in tutta Italia, dal Christkindlmarkt di Bolzano, al Mercato di Natale di Asti, all’evento “Natale ad Assisi” fino ai Mercatini di Natale situati nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Su http://www.trenitalia.com e sui canali social Instagram e Facebook del Regionale, è possibile scoprire tutte le destinazioni del Natale.

VIAGGI ALL’INSEGNA DEL COMFORT CON INTERCITY

Il rilancio del brand Intercity rappresenta il ponte ideale fra i treni ad Alta Velocità e i collegamenti Regionali, offrendo un’esperienza di viaggio che combina efficienza, tradizione, nuove opportunità e iniziative dedicate alle famiglie. Con il cambio orario di dicembre il servizio Intercity conferma l’impegno di Trenitalia (Gruppo FS) per una mobilità sempre più capillare. L’obiettivo è rendere il servizio Intercity una scelta sempre più competitiva per chi viaggia tra le grandi città e le località di medie dimensioni, valorizzando sia il turismo che gli spostamenti quotidiani.

REGIONALE: IL NUOVO BRAND SEMPRE PIU’ SMART E SOSTENIBILE

Con oltre 400 milioni di passeggeri all’anno e più di 6.000 corse giornaliere, Regionale offre un servizio capillare lungo tutto il Paese. Grazie ai suoi 180 Link – bus, navi e altri mezzi acquistabili in un’unica soluzione sui canali Trenitalia in connessione con il Regionale – ha la capacità di raggiungere un ricco numero di destinazioni, tra cui anche quelle più remote. Con il rinnovo della flotta e l’introduzione di nuovi servizi, Regionale si riconferma il motore della mobilità sostenibile in Italia, con un impegno concreto nella creazione di un sistema di trasporto sempre più digitale, efficiente e attento alle persone e all’ambiente. A partire da gennaio 2025 Regionale introdurrà un nuovo sistema di indennizzo automatico riservato a chi sceglie di acquistare il biglietto digitale. Grazie a questa funzione, non sarà più necessario attivarsi per richiedere l’indennizzo, che, ricordiamo è previsto in caso di ritardo oltre i 60 minuti. Sarà infatti il sistema stesso a riconoscere in modo automatico l’indennizzo e ad accreditarlo, entro 30 giorni dal viaggio, sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto, semplificando ulteriormente l’esperienza di viaggio. Tra le novità anche la possibilità di acquistare il biglietto digitale regionale direttamente in biglietteria, per un’esperienza paperless e sostenibile.

ESPERIENZA DI VIAGGIO ANCORA PIU’ CONVENIENTE

Viaggiare con Trenitalia in inverno è più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero. Frecciarossa, Intercity e Regionale offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, per gli over 60, per chi viaggia in due, ma anche in gruppo. Con FrecciaDaYS sconti fino al 60% per viaggiare il martedì, mercoledì, giovedì e sabato; con FrecciaFRIENDS gruppi da 3 a 5 persone possono viaggiare con sconti fino al 50% su Frecciarossa e Frecciargento. Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; mentre con promo Italia in Tour si potrà viaggiare liberamente per 3 o 5 giorni sui treni di Regionale e Trenitalia Tper. Grande novità per la Promo Italia in Tour con la possibilità di cambiare la data della partenza fino al giorno prima del viaggio inizialmente previsto e fino ai sei mesi successivi. Disponibile fino ad aprile la Regionale Revolution 50%, che consente di acquistare un biglietto alla metà della tariffa ordinaria su oltre 700 treni al giorno. L’elenco è disponibile su trenitalia.com nella pagina dedicata all’offerta. Dall’8 dicembre all’8 gennaio, inoltre, cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente. Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino.

PROGRAMMI DI LOYALTY PER UN’ESPERIENZA PERSONALIZZATA

L’offerta di Trenitalia non si limita alle soluzioni di viaggio, ma propone anche programmi di fedeltà dedicati ai propri clienti, come CartaFRECCIA – che propone ai suoi soci iniziative sempre più personalizzate in collaborazione con nuovi Partner, tra cui ITA Airways, Best Western e SkyTeam – e X-GO, il programma riservato ai passeggeri del Regionale e Intercity, che a novembre ha raggiunto un milione di iscritti e che si rinnoverà a partire dal primo gennaio 2025 per offrire nuove opportunità di accumulare punti e trasformarli in cashback.