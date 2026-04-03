Turismo, Napoli sul podio delle mete preferite a Pasqua

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Pasqua continua a essere un’occasione d’oro per moltissimi italiani che desiderano concedersi una pausa, visitando nuove mete o riscoprendo luoghi amati. Ma dove hanno scelto di andare quest’anno? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i maggiori d’Europa, ha stilato la classifica delle 30 destinazioni più cercate dagli italiani per Pasqua 2026 indicando anche il prezzo medio per notte per ciascuna meta.

Posizione Città Regione o Paese Estero Prezzo medio alloggi a notte a persona 1 Roma Lazio 255 € 2 Parigi Francia 365 € 3 Napoli Campania 143 € 4 Barcellona Spagna 353 € 5 Firenze Toscana 262 € 6-29 … 30 Nizza Francia 181 €

Fonte e classifica completa di posizioni e dati comprensivi dei prezzi delle case vacanza disponibile alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#vacanze-pasqua

Roma guida la classifica davanti a Parigi e Napoli. Barcellona e Firenze chiudono la top 5.

La meta più desiderata dagli italiani per Pasqua 2026 è Roma, che riacciuffa la vetta scavalcando Parigi (in vetta a nelle vacanze di Pasqua del 2025) laureandosi regina delle vacanze primaverili con un prezzo medio di 255 euro a notte. La capitale francese che, come detto, scende al secondo posto, ha un costo molto più ingente con ben 365 euro a notte. Terzo gradino del podio per Napoli, decisamente più economica con i suoi 143 euro a notte. Seconda meta internazionale al quarto posto si piazza invece Barcellona con 353 euro, davanti a Firenze che chiude la top 5 con i suoi 262 euro a notte medi.

Al sesto posto si posiziona Torino, che durante queste vacanze di Pasqua risulta una delle mete più economicamente accessibili con i suoi 136 euro a notte. Settimo posto per una meta regina del turismo invernale quale Livigno con 238 euro a notte, che precede Bari (145 euro a notte). In chiusura della top 10 troviamo Palermo al nono posto (122 euro a notte) e Milano, reduce dai giochi invernali, il cui prezzo medio a notte è di ben 286 euro.

Le regioni più presenti: guida la Puglia seguita dalla Campania

La Puglia è la regione italiana più rappresentata, con ben 4 località nella top 30: Bari ottava, Taranto 14ma, Alberobello 20ma con i suoi iconici trulli e Monopoli 29ma.

Tre invece le mete in classifica per la Campania: oltre alla medaglia di bronzo di Napoli, anche Paestum e Salerno rispettivamente in 23ma e 24ma posizione.

Sono invece ben 6 le regioni che piazzano due località ciascuna: la Toscana (Firenze quinta e Lucca 16ma), la Sicilia (Palermo nona e Siracusa 12ma), la Liguria (Varazze 15ma, Sestri Levante 26ma), l’Emilia-Romagna (Bologna 11ma e Rimini 27ma) e infine il Veneto (Verona 21ma e Peschiera del Garda 25ma).

Una meta in classifica, invece per il Lazio con la città eterna in vetta, cosi come per il Piemonte con Torino sesta, la Sardegna con Alghero 17ma, e l’Umbria con Assisi 22ma.

Le destinazioni più economiche (e quelle più costose)

Per chi desidera partire senza spendere troppo, le destinazioni più economiche per Pasqua 2026 sono Taranto, la piu economica in assoluto e l’unica sotto i 100 euro con soli 91 € a notte. Paestum segue con 112 € a notte, Palermo con 122 € a notte, Alghero 123 € a notte e Salerno 128 € a notte.

All’estremo opposto troviamo le mete più esclusive: Parigi è la più cara con una media di 365 € a notte, seguita da Barcellona e Siviglia entrambe con con 353 €, Londra (304 €) e Milano con 286 € a notte in media.

Italia batte Estero: le mete nostrane prevalogno sulle destinazioni internazionali

Quest’anno nella top 30 dei viaggiatori italiani per le vacanze di Pasqua e Pasquetta dominano le località nostrane. Su 30 destinazioni, infatti, ben 23 sono dentro i confini nazionali e solo 7 sono oltreconfine.

Tra le sette mete estere domina la Spagna con ben 4 destinazioni: oltre a Barcellona quarta, anche Valencia 13ma a cui si aggiungono Siviglia e Madrid rispettivamente 18ma e 19ma. Le mete francesi gettonate, invece, sono due: oltre a Parigi seconda anche Nizza 30ma, cui si aggiunge Londra al 28mo posto.

Questa varietà conferma il desiderio degli italiani di coniugare tradizione e scoperta, alternando mete conosciute del territorio nazionale a viaggi oltreconfine, spesso approfittando del lungo weekend pasquale per concedersi una vera e propria fuga culturale o rilassante.

La classifica completa delle località più ricercate ed i prezzi medi degli alloggi per ciascuna città analizzata sono disponibili alla pagina:

https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#vacanze-pasqua