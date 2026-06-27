Turismo, promozione Campania Artecard, telo mare omaggio

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L’estate in Campania è fatta di mare, bellezza e cultura. Dalle spiagge della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina alle baie dei Campi Flegrei, dal Cilento alle isole del Golfo di Napoli, ogni viaggio può trasformarsi in un itinerario tra paesaggi, musei, siti archeologici e luoghi d’arte.

Per celebrare l’inizio della stagione estiva, Campania Artecard lancia una speciale promozione: acquistando un qualsiasi pass presso l’Infopoint di Piazza del Gesù a Napoli, si riceverà in omaggio un esclusivo telo mare Artecard, fino a esaurimento scorte.

Un regalo pensato per accompagnare l’estate di chi sceglie di scoprire la Campania, alternando il relax in spiaggia alla visita dei grandi luoghi della cultura.

Con Campania Artecard è possibile costruire un itinerario personalizzato tra alcuni dei siti più importanti della regione: Pompei, Ercolano, Paestum, Velia, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, la Certosa e Museo di San Martino e tanti altri luoghi del patrimonio campano.

La promozione è valida per l’acquisto di tutte le tipologie di pass Campania Artecard, nelle versioni ordinarie e young, sia cartacee che digitali.

Pass inclusi nella promozione

Sono compresi nella promozione tutti i pass:

Napoli Artecard, Campania Artecard 3, Campania Artecard 7, Campania 365 Gold, Campania 365 Lite e Campania 7 Giorni, anche nelle versioni young dove previste.

Dove acquistare

Il telo mare sarà consegnato esclusivamente con l’acquisto del pass presso l’Infopoint Campania Artecard di Piazza del Gesù, Napoli.

L’Infopoint è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10.00 alle 17.00 e la domenica fino alle 14.00.

Per informazioni: www.campaniartecard.it