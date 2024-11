Turismo sostenibile, Flixbus e Ostello Bello insieme

- pubblicità -

FlixBus e Ostello Bello presentano una sinergia per incoraggiare le persone a raggiungere Napoli in modo più sostenibile. Chi raggiunge la città con FlixBus e alloggia presso Ostello Bello, situato nel centro storico, potrà beneficiare di uno sconto sul pernottamento fino al 20% e di agevolazioni sul suo prossimo viaggio con Flix.

Questa collaborazione si inserisce nell’accordo tra Flix, l’operatore globale travel tech che offre la più grande rete europea di autobus a lunga percorrenza, e Europe’s Famous Hostels, l’associazione no-profit che riunisce 50 strutture indipendenti di qualità in 19 Paesi, stipulato recentemente per incoraggiare le persone a raggiungere la destinazione delle proprie vacanze in modo più responsabile.

Fra le destinazioni coinvolte da questo accordo vi è, appunto, anche Napoli, raggiungibile con FlixBus da circa 160 città italiane ed estere.

Per usufruire dello sconto è necessario prenotare il soggiorno presso Ostello Bello su famoushostels.com. In secondo luogo, bisogna accedere alla piattaforma Eco-Wanderer di Europe’s Famous Hostels – che confronta le emissioni per passeggero/km del viaggio in autobus o in treno con quelle di un volo sulla stessa tratta – e inserire i dettagli del proprio viaggio, indicando FlixBus come soluzione di trasporto. La piattaforma genererà così un voucher che dovrà essere presentato al momento del check-in presso Ostello Bello insieme al biglietto FlixBus. Qui, sarà quindi applicato lo sconto sul soggiorno.[1]

La collaborazione riflette la volontà di facilitare l’arrivo delle persone nella città partenopea supportando un approccio al viaggio più rispettoso dell’ambiente, sensibilizzandole sull’importanza di scegliere mezzi di trasporto collettivi. In questo, il servizio FlixBus può offrirsi come un’alternativa valida all’aereo: in Europa, infatti, un autobus FlixBus produce mediamente 27,8 g di CO 2 per passeggero/km, e su base individuale risulta così almeno otto volte più sostenibile di un volo sulla stessa tratta (238 g di CO 2 per passeggero/km).[2]

Il viaggio in bassa stagione: un’occasione per scoprire Napoli in una luce più autentica

Pianificare una vacanza in autunno o inverno, soprattutto in città tradizionalmente visitate nei mesi caldi dell’anno come Napoli, può comportare vantaggi per chi viaggia.

Esplorare i luoghi in periodi meno affollati, infatti, consente di scoprirli sotto una luce più autentica e con ritmi meno stressanti, con la possibilità di stabilire un contatto più profondo con le persone. Dalla vivace atmosfera dei quartieri storici, fino ai mercati e alle piazze animate, ricchi di storia e cultura, l’obiettivo è far emergere la vita autentica di Napoli anche oltre le stagioni più calde, in una prospettiva più intima e raccolta.

La garanzia di una maggiore autenticità dell’esperienza di viaggio, insieme a una maggiore sostenibilità, è infatti tra i valori fondanti della collaborazione tra Flix e Europe’s Famous Hostels.

Da sempre, Flix si impegna a promuovere la varietà del territorio, garantendo collegamenti giornalieri in autobus tutto l’anno anche verso aree rurali o comunque scarsamente collegate dagli altri mezzi di trasporto, meno interessate dalle dinamiche del turismo di massa. Non è un caso che quasi il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trovino in comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

Analogamente, Europe’s Famouse Hostels promuove la conoscenza profonda dei territori e delle comunità locali con attività come tour a piedi lungo itinerari cittadini insoliti ed escursioni in campagna.

Un viaggio fuori stagione può portare benefici anche al territorio stesso, generando nuove entrate per le attività locali e creando così nuove opportunità per la sua economia.

Inoltre, una distribuzione più equa dei flussi turistici durante l’anno può contribuire a ridurre il sovraffollamento nei periodi di picco, e quindi a preservare gli equilibri e la qualità della vita dei residenti.[3]