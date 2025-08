Vesuvio Sotto le Stelle, gli appuntamenti di agosto

- pubblicità -

Dopo i weekend sotto le stelle di luglio, ad agosto entra nel vivo la manifestazione Vesuvio Sotto le Stelle, marchio registrato di Vesuvio Natura da Esplorare, che da dodici anni permette ogni estate a centinaia di persone, turisti e famiglie di trascorrere magici momenti notturni nella natura del Vesuvio.

Da agosto, infatti, tutti i giorni della settimana il Vesuvio si trasformerà in un luogo da vivere anche di notte. I sentieri del Parco diventano luoghi da scoprire nelle ore serali in compagnia delle esperte guide dell’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare, da anni attiva sul territorio vesuviano. Il Vesuvio dunque, si conferma sempre più luogo attrattivo, per escursioni, visite, pronto a regalare emozioni, in un lavoro che da anni va avanti in sinergia con l’ente Parco Nazionale del Vesuvio e i comuni che si sviluppano alle sue pendici.

Vesuvio Sotto le Stelle, marchio registrato di Vesuvio Natura da Esplorare è un’esclusiva esperienza serale, organizzata con l’autorizzazione del Parco Nazionale del Vesuvio e il patrocinio dei Comuni di Ercolano e Trecase. Quest’anno, il programma prevede escursioni ancora più speciali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza indimenticabile, che armonizza natura, conoscenza e meraviglia. L’evento si arricchisce di racconti legati alla cultura e alla natura del territorio, momenti dedicati all’osservazione e alla lettura delle costellazioni. A completare l’esperienza, un aperitivo servito all’aperto sotto la volta celeste, con vino e stuzzichini a base di prodotti locali.

Con queste caratteristiche, “Vesuvio Sotto le Stelle” si riconferma come uno degli eventi di punta dell’Estate 2025, destinato a proseguire con le passeggiate al tramonto anche per i mesi di settembre e ottobre.

L’esperienza prende il via alle ore 19:00, con una passeggiata di circa due ore e mezzo sotto il cielo stellato. Il percorso si svolge con un ritmo lento, alternando momenti di osservazione e ascolto dei suoni della natura. È possibile scegliere tra due itinerari a quote differenti, e l’attività si conclude indicativamente alle 22:30.

L’edizione 2025 di “Vesuvio Sotto le Stelle” propone due percorsi:

Percorso 600. Questo cammino si sviluppa sul versante occidentale del Parco Nazionale del Vesuvio. Attraversando macchia mediterranea e antiche colate laviche, offre panorami mozzafiato e uno dei tramonti più suggestivi sul Golfo di Napoli. Al calar della luce, mentre le stelle iniziano a brillare, i partecipanti gusteranno un aperitivo con prodotti locali, arricchito da racconti affascinanti.

Percorso 1000. Il Percorso 1000 è un sentiero dal fascino più intenso, tra antiche colate laviche e viste spettacolari sul cuore del vulcano. Qui la natura è più aspra, con paesaggi quasi lunari. Al sopraggiungere del buio, le rocce si fanno silenziose e il cielo si illumina, permettendo la lettura delle costellazioni.

Alcune serate saranno ancora più suggestive, grazie a particolari condizioni astronomiche o ricorrenze speciali.

Notte di San Lorenzo: In questa occasione i partecipanti potranno lasciarsi affascinare dalla magia delle stelle cadenti e dal fascino senza tempo del vulcano. Un’opportunità unica per esprimere desideri e vivere momenti indimenticabili.

Vesuvio sotto le Stelle con la Luna Piena: Si potrà vivere un’esperienza unica e mozzafiato, un’escursione notturna sul Vesuvio interamente illuminata dalla magia della luna piena.

Vesuvio sotto le Stelle con la Luna Nuova: Questa serata offrirà la possibilità di scoprire il Vesuvio sotto una luce inedita, in una notte priva di luna, dove il cielo si accende di un numero eccezionale di stelle scintillanti.

Vesuvio sotto le Stelle a Ferragosto: Per celebrare il Ferragosto, viene proposta una suggestiva escursione notturna sul Vesuvio, per un’esperienza diversa dal solito.

Il programma di eventi e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.vesuviosottolestelle.it e sui social di Vesuvio Natura da Esplorare.

Durante la manifestazione è attivo un Servizio Clienti 3291340500 (Telefono e WhatsApp) dalle ore 10 alle ore 19 per offrire informazioni in tempo reale sugli eventi. È possibile comunicare anche via mail: info@vesuvionatura.it

Agli eventi di Vesuvio sotto le Stelle non è possibile portare animali (per normativa vigente in area Parco e per motivi di sicurezza), ed è fondamentale indossare un abbigliamento adeguato: scarpe da ginnastica con suola sagomata o da trekking, indumenti comodi, una felpa o un k-way. È consigliato a ogni partecipante di portare con sé acqua, un piccolo spuntino, un bicchiere personale per la degustazione del vino e un sacchetto per eventuali rifiuti. I percorsi sono consigliati dai 7 anni compiuti in su.

“Siamo felici che per il dodicesimo anno Vesuvio sotto le stelle si confermi come un appuntamento imperdibile per l’estate campana. Anche quest’anno, in questo evento unico che è anche un marchio registrato, garantiremo qualità delle guide e percorsi imperdibili, accogliendo tantissimi curiosi, turisti e appassionati di natura che potranno con noi scoprire le bellezze del Vesuvio” dicono Giulia Pugliese e Stefano Vergaglia dell’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare “Il vero punto di forza del nostro Vulcano è che ogni giorno regala nuove emozioni e angoli inediti: i percorsi sono sempre più suggestivi di notte e ci danno modo di raccontarlo da una prospettiva diversa, con tanti aneddoti e sotto un magico cielo stellato”.