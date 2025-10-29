Wizz Air, inaugurata rotta Napoli-Craiova

- pubblicità -

Wizz Air, una delle principali compagnie aeree in Italia e scelta da oltre 17 milioni di passeggeri quest’anno, e l’Aeroporto di Napoli-Capodichino hanno ufficialmente inaugurato la nuova rotta che collega Napoli a Craiova, vivace città universitaria e centro economico della regione dell’Oltenia, nel sud della Romania.

A partire da ieri, martedì 28 ottobre 2025, il nuovo collegamento opera con due frequenze settimanali (martedì e sabato) ed è servito dall’aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo, che offre consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort migliorato a bordo, confermando l’impegno della compagnia verso l’efficienza e la decarbonizzazione.

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e sull’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €24,99. Con questo nuovo lancio, Wizz Air consolida ulteriormente la propria presenza in Campania e nel Sud Italia, rafforzando la connettività e offrendo nuove opportunità di viaggio a turisti e lavoratori pendolari tra Italia e Romania.

Craiova, città dinamica e in continua crescita, è uno dei principali poli industriali e culturali della Romania, sede di importanti università, musei e istituzioni artistiche. Grazie a questo nuovo collegamento diretto, Wizz Air apre un nuovo ponte tra la Campania e il sud della Romania, favorendo l’incremento dei flussi turistici e culturali e contribuendo al rafforzamento dei legami economici tra le due aree.

La base di Napoli, dove Wizz Air ha due aeromobili, conferma la sua importanza nel network italiano della compagnia. Nel 2025, Wizz Air ha operato oltre 2.800 voli, trasportando quasi 600.000 passeggeri, con una capacità di oltre 880.000 posti e un tasso di riempimento superiore al 90%. L’efficienza operativa continua a crescere: il tasso di completamento ha raggiunto il 99,9%, la puntualità è migliorata del +18,4% rispetto all’anno precedente e le cancellazioni si sono ridotte dell’80%.

Con l’introduzione del collegamento per Craiova, Wizz Air raggiunge un totale di 16 rotte verso 11 Paesi da Napoli: Bratislava, Budapest, Cluj-Napoca, Katowice, Sofia, Varsavia, Tirana, Timișoara, Sharm El Sheikh, Erevan, Bucarest, Brașov, Chișinău, Tel Aviv e Skopje. Solo nell’ultimo mese sono state inaugurate le nuove rotte per Erevan, Brașov, Chișinău e Timisoara, a testimonianza del costante impegno della compagnia nel potenziare l’offerta internazionale da Napoli.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’inaugurazione della rotta Napoli–Craiova rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita in Campania e nel Sud Italia. Non è soltanto un nuovo collegamento, ma una testimonianza concreta del nostro impegno verso il territorio e verso i passeggeri che scelgono Napoli come punto di partenza o di arrivo. In linea con la nostra iniziativa strategica ‘Customer First Compass’, un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità, continueremo a investire nella regione, offrendo una rete di collegamenti accessibili, efficienti e sostenibili che avvicinano l’Italia ai principali centri dell’Europa centrale e orientale.”

Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC, ha dichiarato:

“Il nuovo collegamento con Craiova rappresenta una novità assoluta per il nostro scalo e un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle rotte verso l’Europa dell’Est e i Balcani, un mercato ad alto potenziale sia per il traffico turistico che per quello etnico e business. La continua crescita di Wizz Air, presente a Napoli dal 2021, conferma la centralità del nostro aeroporto nella strategia di sviluppo del vettore e la solidità della nostra partnership, a beneficio della connettività e dello sviluppo sostenibile del traffico, grazie all’impiego di aeromobili di ultima generazione, con migliori performance, sia per l’impatto acustico che per le emissioni di Co2″.

Attualmente, Wizz Air opera in Italia un totale di 245 rotte verso 32 Paesi, con un tasso di riempimento di quasi il 92%, servendo 27 aeroporti, 5 basi e con 27 aeromobili basati nel Paese. Terza compagnia aerea in Italia per quota di mercato (9,0%), nel 2025 offre 23,4 milioni di posti (oltre 138,1 milioni dall’inizio delle operazioni). I passeggeri prenotati quest’anno superano i 17,1 milioni (+7% rispetto all’anno precedente), per un totale di 120 milioni dall’inizio delle operazioni in Italia.

INFORMAZIONI DELLA ROTTA

ROTTA FREQUENZA TARIFFE A PARTIRE DA: PRIMO VOLO NAPOLI – CRAIOVA Martedì e Sabato 24,99€ 28 ottobre 2025