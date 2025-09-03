Wizz Air, nuova rotta da Napoli per Skopje

- pubblicità -

Wizz Air, la compagnia aerea più sostenibile dal punto di vista ambientale nell’area EMEA, è lieta di proseguire l’espansione del suo network in Italia con il lancio di una nuova rotta internazionale che collega la sua base di Napoli a Skopje, in Macedonia del Nord.

Il nuovo servizio offrirà ai passeggeri della regione Campania un collegamento diretto verso una delle città più dinamiche e affascinanti dell’Europa dell’Est. A partire dal 30 marzo 2026, la compagnia aerea opererà voli tre volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

I biglietti sono già disponibili su www.wizzair.com o su l’app ufficiale WIZZ con tariffe a partire da €24,99. Tutti i voli saranno operati utilizzando moderni aeromobili Airbus A321neo, noti non solo per il loro comfort e la bassa rumorosità, ma anche per le loro emissioni ridotte.

Skopje, la capitale della Macedonia del Nord, è una città ricca di storia e cultura. Situata sulle rive del fiume Vardar, è conosciuta per il suo straordinario mix di architettura ottomana e bizantina, incluso il Vecchio Bazar, uno dei più grandi e antichi dei Balcani. Tra gli altri luoghi di interesse degni di nota figurano la storica Fortezza di Skopje e l’iconico Ponte di Pietra. I visitatori possono anche ammirare la Casa Memoriale di Madre Teresa, che onora la nativa più famosa della città.

“L’introduzione della nuova rotta tra Napoli e Skopje è un chiaro segnale del nostro impegno a rafforzare la nostra presenza presso la base di Napoli Capodichino, che è una delle cinque basi italiane della compagnia,” ha dichiarato Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questa espansione è resa possibile dall’arrivo di un secondo aereo ultra-moderno Airbus A321neo a ottobre 2025. Con questo nuovo collegamento, il numero di rotte operate da Wizz Air dalla Campania sale a 18, servendo 11 Paesi, confermando ulteriormente l’importanza strategica di questa base all’interno del network di Wizz Air.”

“Il collegamento per la capitale macedone è una novità assoluta per Napoli, ed è la settima tratta lanciata da Wizz Air negli ultimi 2 mesi dal nostro scalo”, ha affermato Margherita Chiaramonte, Commercial Director Aviation di GESAC. Con Skopje Wizz Air sale a 16 destinazioni da Napoli, principalmente nell’Europa dell’Est e nei Balcani, raddoppiando di fatto il numero degli scali serviti, questo grazie all’imminente arrivo del secondo aeromobile basato, che rafforza la presenza di Wizz Air e conferma la centralità del nostro mercato nella strategia di crescita del vettore”.

Con questo annuncio, Wizz Air consolida ulteriormente la sua presenza a Napoli e nel Sud Italia. Da gennaio ad agosto 2025, la compagnia aerea ha operato oltre 2.300 voli da e per Napoli, con un tasso di completamento del 99,9%, ha incrementato la puntualità di quasi il 22% e ha accolto oltre 482.000 passeggeri.

Questo lancio riflette anche l’iniziativa strategica ‘Customer First Compass’, un programma supportato da un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni.

L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità, incluse offerte convenienti e collegamenti affidabili per tutti i passeggeri di Wizz Air.

INFORMAZIONI SULLA NUOVA ROTTA

ROTTA FREQUENZA TARIFFE A PARTIRE DA PRIMO VOLO NAPOLI – SKOPJE Lunedì, Mercoledì, Venerdì 24.99€ 30 Marzo, 2026